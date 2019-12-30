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У PlayStation 5 помітили інноваційний геймпад

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PlayStation - фото 1
PlayStation / iguides

Днями Всесвітня організація із захисту інтелектуальної власності опублікувала патент Sony, який описує нову версію геймпада DualShock з чотирма додатковими кнопками.

На основі креслень ресурс LetsGoDigital опублікував ескізи нового геймпада DualShock 5 для PS5. Зовні різниця з DualShock 4 на перший погляд мінімальна, але помітні відмінності. Перше – відсутність звичної середньої кнопки PS на лицьовій панелі трохи нижче динаміка.

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Зате на зворотному боці видно чотири нові кнопки, які розміщуються відразу під середніми пальцями рук. Судячи з опису, вони будуть реагувати на різну ступінь натискання.

Варто відзначити, що реєстрація патентної заявки Sony не означає, що кінцевий варіант контролера DualShock наступного покоління отримає таку конструкцію і дизайн. Це може бути також версія елітної моделі DualShock 4 для сучасної версії PlayStation 4.

У PlayStation 5 помітили інноваційний геймпад - фото 377306

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Джерело: iguides
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