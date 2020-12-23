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Вийшов трейлер психологічного трилера Дрібниці з Лето, Малеком і Вашингтоном
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У мережі з'явився трейлер психологічного трилера Дрібниці (інша назва Диявол в деталях) з оскароносним Джаредом Лето, Рамі Малеком і Дензелом Вашингтоном.
За сюжетом двоє шерифів шукають в Лос-Анджелесі серійного вбивцю, що тероризує місто. Але чим ближче правоохоронці наближаються до злочинця, тим більше розкривається таємниць минулого одного з них. Ексцентричного кримінальника зіграв Лето, а дві інші зірки виконали ролі детективів.
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Режисером і сценаристом виступив Джон Лі Хенкок, який зняв фільми Невидима сторона, Засновник і В гонитві за Бонні і Клайдом. Також в команді проєкту виявилося чимало номінованих на Оскар кіношників.
Це буде фільм з рейтингом R, що відповідає 18+ в українській системі. У західних кінотеатрах він вийде 29 січня 2021 року і одночасно стане доступний для перегляду на потоковому сервісі HBO Max. Прем'єра в Україні намічена на 28 січня.
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