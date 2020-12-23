Поїздка в Америку 2: трейлер нового фільму з Едді Мерфі у ролі короля

У мережі з'явився перше промо до продовження відомого фільму "Поїздка в Америку 2" (Coming 2 America), де Едді Мерфі знову повернувся до своєї ролі короля Замунди. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс Amazon презентував ролик до сиквелу комедії "Поїздка в Америку", який вийшов на екранах ще у 1988 році. У новій частині до США повернеться Акім у виконанні Едді Мерфі. Дата виходу стрічки запланована на весну 2021 року.

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За сюжетом, принц Акім саме готується зайняти престол замість свого батька, аж раптом дізнається про те, що у США живе його син. Несподівана новина змушує головного героя повертатись у країну, де багато років тому він шукав кохану. Ще більше пригод та гумору гарантовано!

У головних ролях: Едді Мерфі, Джеймс Ерл Джонс, Шарі Хедлі та Арсеніо Хол.

Поїздка в Америку 2: дивитись трейлер фільму онлайн:

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