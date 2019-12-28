Вийшов трейлер Поганих хлопців назавжди з Віллом Смітом

Дивіться захопливий трейлер Поганих хлопців назавжди. У кіно стрічка вийде вже з 23 січня. Не пропустіть!

Трейлер демонструє необхідні, люб'язні глядачеві атрибути франшизи: все люто несеться, активно стріляє, бурхливо вибухає, звичайно ж, і сперечається в процесі.

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За сюжетом "триквела" детектив Бернетт (Мартін Лоуренс) посварився з напарником, детективом Лоурі (Вілл Сміт), пішов з поліції і зайнявся приватним розшуком. Але в якийсь момент парочці знову доводиться об'єднатися: для протистояння злому албанцю, який має намір помститися детективам за смерть брата.

Поставили стрічку Аділь Ель Арбі і Білал Фалла (серіал "Снігопад"). Перший і другий фільми, зняті Майклом Беєм, вийшли в 1995 і 2003 роках. Четвертий вже анонсований.

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