Скажене весілля 2: другий трейлер веселої комедії підкорює мережу

У мережі опублікували другий офіційний трейлер фільму "Скажене Весілля 2", який вийде на екрани вже 25 грудня 2019 року. Дивіться, чим здивує продовження найкасовішої комедії 2018-го!

Події нового фільму відбуваються через рік після "Скаженого весілля 1". Головні герої готуються до ще одного несподіваного, але не менш скаженого весілля. Цього разу виходити заміж збирається старша донька Середюків – Наталія, яку зіграла українська акторка Катерина Кузнецова.

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У дівчини не менш норовливий характер, ніж у батька. Наталія приїжджає додому, ошелешує тата новиною про одруження та знайомить із майбутнім чоловіком. Чоловік рішуче налаштований зірвати весілля доньки, тож без традиційної погоні не обійшлось!

У трейлері показали перші кадри "Скаженого весілля 2", а також обіграли кілька популярних мемів. "Монастир, так монастир" – каже глава сімейства в кінці ролика.

Дивитись онлайн трейлер фільму Скажене весілля 2:

Режисером комедії виступив Влад Дикий, а прем'єра фільму в Україні запланована на 25 грудня – католицьке Різдво.

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