Вийшов трейлер хорору The Medium від автора сінематиків Відьмака

Автори хорору The Medium зі студії Bloober Team представили новий трейлер проєкту з акторами, де показали епічне зіткнення двох світів.

У новому трейлері The Medium автори вкотре зробили ставку на два світи, в яких одночасно може бути головна героїня.

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При цьому, якщо звичайний світ відносно безпечний, то в потойбічному причаїлися різні жахи. Проєкт вийде 28 січня на Xbox Series і PC. На консолях його можна буде отримати за передплатою Xbox Game Pass вже в день релізу.

Нове відео створювали за участю студії Platige Image і аніматора Томаша Багінскі, який працював над кінематографічними роликами до всіх трьох частин Відьмака CD Projekt Red, включаючи знаменитий вступ до тріквелу. Крім того, він виступив одним з авторів адаптації Відьмака від Netflix, а його короткометражний фільм Собор був номінований на Оскар.

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