Сцена з GTA V, де Ламар тролить Франкліна, стала новим мемом: відео

Одна з перших сцен у GTA V повернулася до нас у 2021 вже як мем. Цьому не завадило навіть те, що сама гра вийшла ще у 2013 році.

Сюжет сцени досить простий – один з головних героїв гри Франклін спілкується зі своїм приятелем Ламаром. Той висміює зачіску Франкліна і закінчує свій спіч протяжним "Nigga". Цей діалог привернув увагу користувачів відразу, але популярним його зробив час – багато хто визнав цитату Ламара "найглибшою і найрозумнішою" у всій грі.

І ще: Якби Борат був героєм Cyberpunk 2077: кумедне відео

Перше кумедне відео цього моменту з'явилося в травні 2020-го – користувач Twitter leosleepy наклав голос Губки Боба. А уже в червні з'явилася відео-версія з Губкою Бобом, який замінив Ламара.

Потім мем призабули і почав активно відроджуватися ближче до кінця 2020 року. Користувачі підставляли різних персонажів замість Ламара – від Гаррі Поттера до Шрека – і адаптувати його цитату під них.

Згодом персонажів ставало все більше – діалоги переписувалися і ставали все дивнішими, але суть залишалася такою ж: персонаж сміється над зачіскою Франкліна, заявляючи, що у нього немає шансів зайнятися сексом з "красунею".

Читайте також: Sony назвала найкращі ігри 2020 року: у ТОПі ексклюзиви для PlayStation