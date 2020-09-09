Вийшов трейлер фільму "Ребекка" з зіркою "Агентів з UNCLE"

Netflix опублікував трейлер фільму "Ребекка", знятого за мотивами однойменного детективного роману англійської письменниці Дафни дю Морье. Головні ролі в ньому виконали Лілі Джеймс, Армі Хаммер і Крістін Скотт Томас.

Режисер стрічки – Бен Вітлі, відомий завдяки фільму "Висотка" з Томом Хіддлстон.

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У центрі сюжету – безіменна дівчина, яка знайомиться з аристократом Максиміліаном де Вінтером, який втратив дружину Ребекку. Незабаром пара одружується, новоспечена місіс де Вінтер опиняється у величезному маєтку свого чоловіка і стикається з ворожим ставленням з боку головної економки місіс Денверс. Крім того, у новому будинку їй все нагадує про померлу Ребекку.

Уперше роман був екранізований Альфредом Хічкоком ще у 1940 році. На стрімінговому сервісі нова версія картини з'явиться 21 жовтня.

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