Любов на все життя: зірці серіалу Надприродне дозволили забрати культову Chevrolet Impala

Актор Дженсен Еклс, який зіграв Діна Вінчестера в серіалі "Надприродне", після закінчення шоу забере собі культову Chevrolet Impala 1967 року. Про це виконавець однієї з головних ролей серіалу сам розповів виданню Digital Spy.

Воно й не дивно, адже за весь час зйомок Дженсен і Impala стали майже рідними.

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Що стосується того, щоб взяти щось в останній день, я однозначно візьму те, на що я поклав око з першого дня "Надприродного". Але все в порядку, це не крадіжка. Я отримав дозвіл. Я благав, просив і молив протягом багатьох років, але цьогоріч мені нарешті дозволили. Я поїду додому на "Імпалі", – розповів Еклс.

"Імпала" Діна Вінчестера стала дуже важливою частиною серіалу. З часом вона практично перетворилася на самостійного персонажа і була дуже дорога Дінові.

Дженсону Еклсу вдалося випросити "Імпалу" у творців серіалу "Надприродне"

Колега Еклса Джаред Падалекі, який грає Сема Вінчестера, проґавив можливість відвезти додому "Імпалу", але натомість устиг прихопити кілька дрібніших сувенірів зі знімального майданчика.

У мене є кілька дрібничок тут і там. Але я ніколи в цьому не зізнаюся. У мене тонни всякого лайна! – поділився Падалекі.

Актори не розкрили жодних подробиць, які б стосувалися фіналу шоу, але обіцяли, що він буде дуже емоційним.

Серії 15 сезону останнього серіалу "Надприродне" почали виходити восени 2019 року, але в березні виробництво призупинили. Новий епізод вийде 8 жовтня. Усього в останньому сезоні шоу буде 20 серій.

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