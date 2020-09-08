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Ретчед: дивіться фінальний трейлер серіалу-приквелу "Пролітаючи над гніздом зозулі"

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Головну роль у серіалі "Ретчед" зіграла Сара Полсон - фото 1
Головну роль у серіалі "Ретчед" зіграла Сара Полсон

У мережі з'явився фінальний трейлер серіалу "Ретчед" ("Ratched") від Netflix. У ньому головною героїнею є медсестра Мілдред Ретчед з роману Кена Кізі "Пролітаючи над гніздом зозулі". Дивіться ролик на Радіо МАКСИМУМ!

Головну роль у проєкті зіграла Сара Полсон, відома завдяки грі у серіалі "Американська історія жахів". У серіалі також знімалися Синтія Ніксон, Джуді Девіс і Шерон Стоун. Виконавчим продюсером "Ретчед" є Райан Мерфі.

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Дія "Ретчед" розгорнеться у 1947 році в Каліфорнії. А прем'єра серіалу відбудеться 18 вересня.

Планується, що Netflix випустить два сезони "Ретчед", хоча Сара Полсон говорила про усі чотири.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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