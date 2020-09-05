Вийшов трейлер фільму про феміністку Глорію Стайнем

У мережі з'явився перший трейлер фільму "Глорії", який розповість про життя відомої американської феміністки Глорії Стайнем.

Стрічка розповість всю історію життя Глорії: дитинство в Америці, юність в Індії, робота в New York Magazine, створення журналу Ms. і, звичайно, участь в русі за права жінок.

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Режисером байопіку виступила Джулі Теймор. Активістку в картині зіграли чотири актриси: Джуліанна Мур, Алісія Вікандер, Лулу Вілсон і Кіра Армстронг. Також у фільмі знялися Жанель Моне, Лоррейн Туссен, Бетт Мідлер, Моніка Санчес і Кімбірлі Герреро – вони виконали інших відомих феміністок 1960-1970-х років.

Прем'єра картини відбудеться на Amazon Prime Video 30 вересня.

Глорія Стайнем – журналістка і представниця американського феміністичного руху кінця 1960-х – початку 1970-х. Вона була колумністкою New York Magazine і в 1971 році разом з Дороті Пітман Хьюс заснувала феміністський журнал Ms. У 2005 році Джейн Фонда Робін Морган і Глорія Стайнем заснували Women's Media Center – організацію, що просуває позитивний образ жінок у медіа.

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