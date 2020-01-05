Вийшов трейлер фільму Кролик Джоджо про Гітлера і не тільки

Опублікований дубльований трейлер сатиричної комедії Кролик Джоджо режисера Тайкі Вайтіті (Тор: Рагнарок, Полювання на дикунів), який також написав сценарій картини і зіграв у ньому роль Гітлера.

В українських кінотеатрах картину показуватимуть з 23 січня.

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Кролик Джоджо це сатиричний фільм про Другу світову війну і німецькому хлопчика, чий світогляд перевертається з ніг на голову, коли він дізнається, що його мати ховає на горищі єврейську дівчину. Джоджо доведеться засумніватися в сліпій вірі в нацизм і правоті свого уявного друга Адольфа Гітлера.

Фільм знятий на основі книги Христини Лейненс "Заґратовані небеса" (Caging Skies).

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