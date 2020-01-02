Тихе місце 2: дивіться захопливий трейлер нового фільму

Компанія Paramount Pictures представила офіційний трейлер другої частини фільму жахів Тихе місце. Дивимося разом!

Відео з'явилося на офіційному YouTube-каналі кінокомпанії.

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Головну роль у стрічці виконує Емілі Блант. Також у картині знімаються Кілліан Мерфі, Ноа Джуп, Міллі Симмондс, Джимон Хонсу та інші. За сюжетом сиквела, сім'я Ебботтів з першої частини фільму, разом з іншими людьми, змушена виживати серед чудовиськ. Тварі реагують тільки на шум, що допомагає героям.

У 2,5-хвилинному ролику показали моторошні "будні" героїв стрічки і самих чудовиськ.

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