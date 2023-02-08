Кіно від Комарова – відомий ведучий "Світу навиворіт" покаже проєкт про війну в Україні

Фільм називається "Рік", прем'єра якого відбудеться 24 лютого в річницю повномасштабної війни, яку розпочала росія.

Про це Дмитро Комаров розповів на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Документальний фільм про російсько-українську війну "Життя на межі" невдовзі в прокаті

Це авторський проєкт "Рік", зібрані репортажі Дмитра Комарова, який побував у найгарячіших точках, щоб показати глядачам війну з зовсім іншого ракурсу "зсередини". Фільм присвячений річниці повномасштабної війни з росією.

Прем'єра вийде на каналі 1+1, 24 лютого.

Те, за чим вся країна слідкувала весь рік, наша камера фіксувала з іншого ракурсу. Дуже відверті розповіді людей, руками та мозком яких твориться наша перемога. Як завжди було в моїх роботах – багато чого ви побачите та почуєте вперше, – написав журналіст в Instagram.

Дмитро також додав, що жодного разу за рік не побував за кордоном, але побачив і зафільмував більше, аніж за пів життя подорожей світом. "Найважливіші історичні події у світі зараз відбуваються саме в Україні", – каже Комаров.

Дивитися тизер фільму "Рік":

Це цікаво: "Перший код" – дивіться тизер українського фільму про нашу IT індустрію