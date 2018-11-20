Вийшов трейлер фанатського ремейка Шрека, який створили 200 авторів

Вийшов трейлер фанатського ремейка мультфільму "Шрек", над яким працювали 200 авторів. Він був опублікований на YouTube-каналі 3GI.

У мультфільмі поєднуються різні анімаційні стилі, а також звичайні зйомки. Кожен з авторів створював фрагмент в індивідуальному стилі. Прем'єра мультфільму відбудеться 29 листопада.

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Перший фільм франшизи "Шрек" був випущений у 2001 році кіностудією DreamWorks Animation. Стрічка здобула масу схвальних відгуків кінокритиків і виграла Оскар в номінації "Найкращий анімаційний повнометражний фільм".

У центрі франшизи – лісовий огр Шрек, який живе на самоті у себе у болоті. Йому доводиться рятувати принцесу Фіону, яку в замку весь цей час тримає лютий дракон. Головний герой не планує заводити відносин, але по ходу фільму закохується у Фіону, яка повинна стати дружиною самозакоханого Лорда Фаркуада.

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