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Вийшов трейлер дорослого мультика про Костянтина за коміксами DC: 18+

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Кадр з мультика - фото 1
Кадр з мультика

DC та Warner Bros. продовжують випускати анімаційні проєкти, присвячені різним героям, не обмежуючись віковими рамками. Наступним мультфільмом стане Костянтин: будинок таємниць.

Історія присвячена детективу-окультисту Джону Костянтину, який опинився в Будинку таємниць. Проморолик мультфільму опублікувало в YouTube видання IGN.

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Костянтин приходить на вечірку, а потім вона змінюється низкою кошмарів. Герой має битися з безліччю демонів і з'ясувати, як вибратися з Дому таємниць. Constantine The House of Mystery отримала віковий рейтинг R (18+). Костянтина озвучив Метт Раян (який зіграв героя в однойменному серіалі 2014 року). Дата виходу мультфільму наразі невідома.

Дивимося яскравий трейлер!

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