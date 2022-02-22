Вийшов трейлер дорослого мультика про Костянтина за коміксами DC: 18+

DC та Warner Bros. продовжують випускати анімаційні проєкти, присвячені різним героям, не обмежуючись віковими рамками. Наступним мультфільмом стане Костянтин: будинок таємниць.

Історія присвячена детективу-окультисту Джону Костянтину, який опинився в Будинку таємниць. Проморолик мультфільму опублікувало в YouTube видання IGN.

Це цікаво: Вийшов український трейлер фільму Насолода про залаштунки порноіндустрії: 18+

Костянтин приходить на вечірку, а потім вона змінюється низкою кошмарів. Герой має битися з безліччю демонів і з'ясувати, як вибратися з Дому таємниць. Constantine The House of Mystery отримала віковий рейтинг R (18+). Костянтина озвучив Метт Раян (який зіграв героя в однойменному серіалі 2014 року). Дата виходу мультфільму наразі невідома.

Дивимося яскравий трейлер!

І ще: Новий трейлер Бетмена з Паттінсоном показали на матчі NBA