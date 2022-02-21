Новий трейлер Бетмена з Паттінсоном показали на матчі NBA

Під час щорічного Зіркового вікенду NBA представили ще один трейлер майбутнього Бетмена з Робертом Паттінсоном. У ньому можна побачити ще більше Пінгвіна, Загадника та Жінки-кішки.

Новий трейлер показав більше деталей про стосунки Бетмена та Жінки-кішки Селіни Кайл, а також про протистояння головного героя із Загадником. У відео також показали видовищні кадри битв та перестрілок.

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Прем'єра трейлера вийшла по-справжньому ефектною: у якийсь момент трансляція на екранах перервалася, замість неї на плазмах з'явилася знаменита за фільмами про Бетмена фраза Unmask the truth (Відкрити правду), потім на даху стадіону з'явилася емблема кажана, а потім і сам силует супергероя.

Нагадаємо, що в Україні прем'єра фільму відбудеться вже 3 березня. Хронометраж стрічки становитиме 2 години 55 хвилин.

"I can't believe what I'm seeing"



The Batman trailer dropping at #NBAAllStar pic.twitter.com/4CJ5n4MBu2 — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 20, 2022

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