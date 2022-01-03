Вийшов трейлер документалки про Джанет Джексон із Семюелем Л. Джексоном

Документальний фільм Janet, присвячений американській співачці Джанет Джексон, вийде 28 січня. Дивимося трейлер!

Стрічка розповість про її професійне та особисте життя. У зйомках фільму взяли участь такі зірки як Вупі Голдберг, Семюел Л. Джексон, Міссі Елліотт, Мерайя Кері, Сіара та інші. Про це пише pitchfork.

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Джанет торкнеться теми взаємин співачки з батьком і братом, а також розповість про наслідки виступу на Суперкубку у 2004 році, коли під час шоу співак Джастін Тімберлейк випадково відірвав частину її костюма та оголив груди.

Перший тизер стрічки опублікували на початку вересня. Тоді повідомлялося, що у картині з'являться архівні кадри з Джанет та її братом Майклом Джексоном за лаштунками масштабних шоу, а також знімки інших членів родини. "Це моя історія, розказана мною", – сказала Джанет у фіналі ролика.

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