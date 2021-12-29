У мережу виклали новорічний трейлер спецепізоду серіалу Доктор Хто

BBC представила трейлер новорічного спецепізоду "Доктора Хто". Серія отримала назву "Переддень далекий".

Ролик триває вісім хвилин і складається з відеоепізодів, що повторюються. Що цікаво, у них щоразу з'являються нові деталі.

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Зважаючи на все, герої майбутньої серії застрянуть у часовій петлі. Крім того, Доктору Хто (Джоді Віттакер) та її соратникам доведеться битися з позаземною расою далеко.

У трейлері також з'являються Ясмін Кан (Мандіп Гілл) та Ден (Джон Бішоп). За даними ЗМІ, після цього і двох наступних спецепізодів Джоді Віттакер піде з серіалу.

Дивіться онлайн трейлер спецепізоду серіалу Доктор Хто:

"Доктор Хто" – найтриваліший науково-фантастичний серіал у світі, він виходить з 1963 року. Шоу розповідає про інопланетного мандрівника у часі Доктора. Разом зі своїми супутниками він переміщається у часі та просторі заради порятунку людей і цивілізацій.

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