Вийшов перший трейлер ювілейного 30 сезону автошоу Top Gear

Трійця ведучих автошоу Top Gear (ні, не Кларксон, Мей і Хаммонд, а Харріс, Макгіннесс і Флінтофф) показала короткий тизер того, чим вони будуть займатися протягом ювілейного тридцятого сезону.

Попри мінімальну тривалість ролика, в ньому можна побачити відразу кілька цікавих автомобілів і челенджів.

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Зокрема, ведучі випробують Lamborghini Sian, Ferrari Roma, GR Yaris і навіть електробаггі Odyssey 21 з гоночної серії електропозашляховиків Extreme E. Як випробування продюсери запропонували перегони на половинках автомобілів, випробування в стилі Джеймса Бонда, змагання з ролером і пілотом ракетного ранця і навіть щось типу тріатлону.

Дату прем'єри нового сезону поки не називають, але це точно відбудеться до кінця цього року. Відзначимо, що 29 сезон автошоу Top Gear в якому всього 5 серій вийшов в ефір в жовтні-листопаді 2020 року.

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