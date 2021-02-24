Культовий Subaru гонщика Кена Блока пустять з молотка

Американський автогонщик Кен Блок виставив на продаж свій Subaru WRX STi 2002 року випуску. Модифікований спорткар-рекордсмен творця "Джимхани" оцінюють у 53 000 доларів.

Subaru WRX STi побудували у 2002 році фахівці тюнінг-ательє Vermont SportsCar. Через 4 роки японський спорткар модернізували, встановивши ралійні комплектуючі, включаючи дволітровий турбомотор, шестиступінчасту "механіку", а також систему повного приводу та жорсткішу підвіску. В салоні "Субару" з'явилися гоночні сидіння-"ковші" Recaro і металевий каркас безпеки.

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У березні 2006 року Кен Блок на цьому Subaru взяв участь у своїй першій гонці у національному ралійного чемпіонату. У тому змаганні майбутній творець "Джимхани" святкував впевнену перемогу. В цьому ж році автогонщик встановив світовий рекорд зі стрибків на автомобілі. У прямому ефірі американського телешоу екстремал на WRX STi пролетів 52 метри.

За словами організаторів аукціону, саме цей Subaru став відправною точкою в кар'єрі знаменитого автогонщика. Завдяки японському спорткару Кен Блок став відомий практично в усьому світі та через два роки створив власне екстремальне шоу під назвою "Джимхана".

Наразі під час торгів вартість легендарного Subaru WRX STi досягла 53 000 доларів. Усі отримані кошти за автомобіль Кен Блок передасть на благодійність.

У травні минулого року відділення Ford Performance опублікувало рендери нового дрифткара Кена Блока. Автомобіль витримали у дусі 1419-сильного "Hoonicorn" RTR, але побудували на основі купе Mustang третього покоління.

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