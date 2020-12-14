Вийшов перший трейлер видовищного бойовика Ніхто від авторів Джона Віка

Студія Universal опублікувала перший трейлер бойовика Ніхто, в якому Боб Оденкірк (Пуститися берега, Краще дзвоніть Солу) грає роль нічим не примітного жителя передмістя, навіть не здатного дати відсіч грабіжникам.

Але. Перше враження оманливе і після зриву, спровокованого хуліганами, головний герой розкриває свою сутність: він колишній кілер, який весь цей час намагався забути своє темне минуле.

І ще: Американські боги: дивіться новий трейлер третього сезону серіалу

Якщо сюжет нагадує вам історію Джона Віка, то ви не помиляєтеся, сценарій до фільму Ніхто написав Дерек Колстад, а продюсером виступив Девід Літч, обидва творці вище згаданої франшизи (найбільш уважні також звернуть увагу на відсилку до постера Віка). Режисером фільму виступив Ілля Найшуллер, який написав і зняв вельми незвичайний бойовик від першої особи Хардкор.

Крім Боба Оденкерка, який вельми органічно виглядає в цій ролі, в картині знялися Конні Нільсен, Крістофер Ллойд та інші. Кінотеатральна прем'єра фільму в Україні запланована на 21 лютого 2021 року.

Це цікаво: Вийшов новий трейлер фільму-катастрофи Гренландія з Джерардом Батлером