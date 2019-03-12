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Чорнобиль: HBO показали трейлер моторошного серіалу

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Чорнобиль: дивитись трейлер серіалу онлайн: - фото 1
Чорнобиль: дивитись трейлер серіалу онлайн: / Collider

У мережі з'явився трейлер до американського серіалу про Чорнобиль, яки покаже історію техногенної катастрофи. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Канал HBO нарешті показав проморолик до міні-серіалу Чорнобиль, прем'єра якого запланована на 6 травня. Драматична стрічка, яка отримає всього 5 епізодів, базується на реальних подіях, а зйомки відбувались у Литві та в Україні.

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Сюжет розгортається у 1986 році під час трагічних подій на Чорнобильський АЕС. У центрі уваги радянський науковець, який повинен провести розслідування того, що трапилось.

У головних ролях зіграли Джаред Харріс (Шерлок Холмс: Гра тіней, Корона, Божевільні), Сем Тротон (Ритуал), Ральф Айнесон (Гра престолів, Гаррі Поттер), Марк Льюїс Джонс (Гра престолів, Зоряні війни: останній джедай) та інші.

Чорнобиль: дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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