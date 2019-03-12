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Аладдін: Disney показала новий трейлер фільму з Віллом Смітттом

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Аладдін 2019: дивитись трейлер фільму онлайн - фото 1
Аладдін 2019: дивитись трейлер фільму онлайн / Daniel Smith/Disney

У мережі з'явився офіційний трейлер перезапуску Аладдіна, де одну з головних ролей зіграв Вілл Смітт. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Walt Disney Studios потішила фанатів новим повноцінним трейлером музичного фільму "Аладдін" від режисера Гая Річі. Прем'єра стрічки про відомого героя мультфільмів запланована вже на 24 травня.

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Сюжет: пригодницьке фентезі з елементами мюзиклу розповість традиційну історію злодія Аладдіна, який понад усе хоче стати принцом та підкорити серце принцеси Жасмін. Щоправда, навіть поява чарівної лампи з Джином, який здатен виконати три бажання, не позбавить хлопця нелегкої долі.

Головні ролі виконали Мена Массуд (Аладдін), Вілл Смітт (Джин), Жасмін (Наомі Скотт), Марван Кензарі (Джафар) та інші.

Аладдін 2019: дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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