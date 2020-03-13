Вийшов перший трейлер фільму про популярний музичний гурт 80-х

Компанія Apple випустила дебютний трейлер документального фільму Історія Beastie Boys. Ролик з'явився на офіційному YouTube-каналі Apple TV.

Картина режисера Спайка Джонза розповідатиме про легендарну хіп-хоп-групу Beastie Boys.

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Проєкт створений на додаток до мемуарів, які були створені колективом на честь загиблого у 2018 році співзасновника групи Адама Яуха. У трейлері використані архівні відео та уривки записів з концертів Beastie Boys. Повідомляється, що фільм з'явиться на новій платформі Apple TV+ 24 квітня 2020 року.

Трейлер подивилися понад 691 тисячу разів всього за кілька днів.

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