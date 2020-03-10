Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

Тарас. Повернення: дивіться трейлер українського фільму про Шевченка

  • 43
Кадр з фільму - фото 1
Кадр з фільму

Опубліковано кінотеатральний трейлер фільму "Тарас. Повернення" від режисера Олександра Денисенка, який розповідає про життя поета Тараса Шевченка.

Фільм розповідає про великого українського митця Тараса Шевченка, коли він був у засланні в останні тижні перебування у Новопетрівській фортеці у Мангістау (Казахстан) перед самим його звільненням з армії.

І ще: Шевченко чи ні? Впізнай рядки Кобзаря у цікавому тесті

Сюжет фільму побудований на історії переслідування Шевченка агентами царської таємної поліції. Стрічку відзнято за підтримки Держкіно, а виробництвом займався Інсайт медіа. Прем’єра запланована на 2 квітня, а дистриб’ютором виступило Своє кіно.

У ролях: Борис Орлов (Тарас Шевченко), Богдан Бенюк, Олександр Пожарський, Роман Луцький, Анна Топчій, Олег Волошенко, Акнієт Орінтай.

Читайте також: Почерк Тараса Шевченка: шрифт, яким писав поет

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: відверта порнозірка Лейсі Леннон, яка заводить мережу інтимними фото (18+)
  • 08 березня, 21:45
  • 1516
Модні чоловічі кросівки: ТОП 5 трендів сезону весна-літо 2020 (фото)
  • 08 березня, 16:50
  • 7718
Шевченко чи ні? Впізнай рядки Кобзаря у цікавому тесті
  • Вчора, 12:00
  • 1201
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз