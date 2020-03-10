Тарас. Повернення: дивіться трейлер українського фільму про Шевченка

Опубліковано кінотеатральний трейлер фільму "Тарас. Повернення" від режисера Олександра Денисенка, який розповідає про життя поета Тараса Шевченка.

Фільм розповідає про великого українського митця Тараса Шевченка, коли він був у засланні в останні тижні перебування у Новопетрівській фортеці у Мангістау (Казахстан) перед самим його звільненням з армії.

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Сюжет фільму побудований на історії переслідування Шевченка агентами царської таємної поліції. Стрічку відзнято за підтримки Держкіно, а виробництвом займався Інсайт медіа. Прем’єра запланована на 2 квітня, а дистриб’ютором виступило Своє кіно.

У ролях: Борис Орлов (Тарас Шевченко), Богдан Бенюк, Олександр Пожарський, Роман Луцький, Анна Топчій, Олег Волошенко, Акнієт Орінтай.

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