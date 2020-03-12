На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
5 фільмів про віруси та епідемії, які вчать виживати у складних умовах
-
- 39
У зв'язку з поширенням коронавірусу зросло зацікавлення до теми хвороб та пандемій. Підготували для вас добірку найцікавіших фільмів, які саме про це і розповідають.
Кіно, сюжет якого розповідає про раптовий спалах вірусу або ж навалу паразитів та невідомі епідемії, не є чимось новим, проте не так багато фільмів такого штибу заслуговують на увагу. Тож підготували для вас тільки варті уваги кінострічки про масові зараження.
І ще: Як провести карантин з користю: дієві поради
Зараза
- Оригінальна назва: Contagion
- Рік: 2011
Епідеміологічна катастрофа у світі з легкістю розправляється з людьми та ставить перед живими питання: звідки взявся вірус та як з ним боротися? Зараження починається з героїні Бет, яка привезла невідому хворобу з відрядження і померла через два дні на очах чоловіка з симптомами звичайної застуди. Найменший фізичний контакт між людьми здатний призвести до непоправного: стрімке і хворобливе згасання зараженого. Смертоносний вірус поширюється з космічною швидкістю.
12 мавп
- Оригінальна назва: Twelve Monkeys
- Рік: 1995
Історія відбувається у 2035 році. Арештант Джеймс змушений відправитися в минуле, щоб запобігти поширенню вірусу, що знищила переважну частину населення в його теперішньому. По суті, епідемія, яка відбулася, – це лише привід для тривалої подорожі головного героя в часі, а також його марні спроби виявити межі власного емоційно-психічного стану. Це справжня головоломка, в якій сплітаються моменти реального життя, а також нерозрізненої та частково гнітючої вигадки.
Вторгнення викрадачів тіл
- Оригінальна назва: Invasion of the Body Snatchers
- Рік: 1978
Починається все зі злісного вторгнення інопланетян за допомогою нешкідливих, на перший погляд, квітів, що розпустилися на вулицях Сан-Франциско після дощу. Низка дивних подій проявляється пізніше, коли головні герої стають свідками незвичайного поведінки знайомих, які так чи інакше контактували з невідомими до цього дня рослинами. У спробах розібратися, що саме відбувається з людьми, герої починають власне розслідування, сподіваючись вистояти проти небезпечного зараження і залишитися собою.
Носії
- Оригінальна назва: Carriers
- Рік: 2009
Основна загроза – смертоносний вірус, що передається від найменшого контакту з зараженим. Головні герої намагаються дістатися до спокійного місця у світі, який поневолений страшною епідемією. Тривала подорож раз у раз зіштовхує героїв з небезпекою і лише неухильні правила дозволяють їм залишатися живими. Прагнення до виживання коштує чималих жертв, а етичні проблеми зіштовхують персонажів лобами.
Останнє кохання на Землі
- Оригінальна назва: Perfect Sense
- Рік: 2010
Це артхаусний проєкт цікавий своєю концепцією поневоленого невідомим вірусом світу. Людство без причин позбавляється основних почуттів. Шеф-кухар Майкл та епідеміолог Сьюзен одними з перших стикаються з початком кінця, коли кожна людина на планеті втрачає нюх. У цих непояснених і непростих обставинах герої знайомляться, а потім і переймаються один до одного симпатією. Фільм не про загрозу, яка знищить все населення, а про спроби жити та уживатися з неминучим.
До теми: Як ефективно працювати вдома під час карантину: поради з власного досвіду
-
17:13Плюси коронавірусу: Vogue Italia тепер абсолютно безкоштовний
-
16:41Науковці розповіли, як робота з дому впливає на людину
-
16:21Як змінилася українська зірка Playboy Даша Астаф'єва: фото 18+
-
16:13З'явився парфум з ароматом нового автомобіля
-
15:56Коли не варто скорочувати шлях: відео з водієм-невдахою підкорило Reddit
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:50Давайте вже після карантину: дотепні жарти і меми про коронавірус
-
15:4210 продуктів, які мають бути у раціоні кожної жінки
-
15:25Чим какао корисне для здоров'я: пояснення медиків
-
15:13Названо смартфон, який найчастіше підробляли у 2020 році
-
15:065 фільмів про віруси та епідемії, які вчать виживати у складних умовах
-
14:57Три ознаки того, що ваші стосунки на межі розриву
-
14:425 поширених помилок при заняттях на біговій доріжці
-
14:30У Києві запускають систему фото- та відеофіксації порушень ПДР: як це працює
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:23Тренер назвав найкращого суперника для МакГрегора
-
14:15Як ефективно працювати вдома під час карантину: поради з власного досвіду
-
14:01Карантин в Україні розпочався: які обмеження набули чинності у регіонах
-
13:51Бреда Пітта спіймали із загадковою незнайомкою
-
13:41Любов пройшла? Чотири способи вилікувати розбите серце
-
13:20Lufthansa скасовує 23 тисячі рейсів через коронавірус
-
13:10Японці створили футболки, які збільшують груди, але є один нюанс (фото)
-
13:00Як провести карантин з користю: дієві поради
-
12:50Прикрилась лише підтяжками: зваблива Демі Роуз розхвилювала новими фото (18+)
-
12:31Названі причини відсутності прогресу у схудненні
-
16:21Як змінилася українська зірка Playboy Даша Астаф'єва: фото 18+
-
14:15Як ефективно працювати вдома під час карантину: поради з власного досвіду
-
12:00Що їли на Галичині 100 років тому: рецепти страв, які варто приготувати
-
10:24Плейлист популярної музики для продуктивної роботи вдома
-
08:27У Тома Хенкса та його дружини виявили коронавірус: перші деталі
-
07:13Погода в Україні 12 березня: у яких областях дощитиме
- 11 березня
-
20:476 важливих порад, які збережуть ваше авто на дорозі
-
19:45Найкращі хіти Время и Стекло, за які ми любимо і ненавидимо гурт водночас
-
18:10Чек-лист: що справді треба купити на випадок епідемії коронавірусу в Україні
-
16:00Еволюція Время и Стекло: як змінювалися Надя Дорофєєва і Позитив
-
14:0010 колоритних українських слів про весну, які збагатять ваше мовлення
-
13:28В Україні ввели карантин на три тижні: що це означає
-
11:40У Києві оголошено карантин: Кличко розповів, які обмеження запровадять
-
10:56Гурт Время и Стекло офіційно розпався: відеозвернення Додо і Позитива
-
10:15Підсніжник чи пролісок? Тест на знання весняних квітів
-
07:17Погода в Україні 11 березня: у яких областях буде сухо
- 10 березня
-
22:2225 секс-порад, які жінки хотіли б дати кожному чоловікові
-
19:21Три способи чудово провести час на самоті
-
17:00Баффі – переможниця вампірів: за що ми полюбили цей серіал 90-х
-
15:40Євробачення 2020: слухати онлайн пісні всіх учасників конкурсу
-
12:14ТОП-5 крутих фішок iOS, які повинен знати кожен власник iPhone
-
11:22Курс долара в Україні різко зріс: чи буде валюта дорожчати й далі
-
07:13Погода в Україні 10 березня: у яких областях буде найхолодніше
- 09 березня
-
21:20Психологи розповіли, яким жінкам щастить у коханні
-
19:11Розвінчані популярні міфи про коронавірус