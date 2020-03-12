5 фільмів про віруси та епідемії, які вчать виживати у складних умовах

У зв'язку з поширенням коронавірусу зросло зацікавлення до теми хвороб та пандемій. Підготували для вас добірку найцікавіших фільмів, які саме про це і розповідають.

Кіно, сюжет якого розповідає про раптовий спалах вірусу або ж навалу паразитів та невідомі епідемії, не є чимось новим, проте не так багато фільмів такого штибу заслуговують на увагу. Тож підготували для вас тільки варті уваги кінострічки про масові зараження.

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Зараза

Оригінальна назва: Contagion

Рік: 2011

Епідеміологічна катастрофа у світі з легкістю розправляється з людьми та ставить перед живими питання: звідки взявся вірус та як з ним боротися? Зараження починається з героїні Бет, яка привезла невідому хворобу з відрядження і померла через два дні на очах чоловіка з симптомами звичайної застуди. Найменший фізичний контакт між людьми здатний призвести до непоправного: стрімке і хворобливе згасання зараженого. Смертоносний вірус поширюється з космічною швидкістю.

12 мавп

Оригінальна назва: Twelve Monkeys

Рік: 1995

Історія відбувається у 2035 році. Арештант Джеймс змушений відправитися в минуле, щоб запобігти поширенню вірусу, що знищила переважну частину населення в його теперішньому. По суті, епідемія, яка відбулася, – це лише привід для тривалої подорожі головного героя в часі, а також його марні спроби виявити межі власного емоційно-психічного стану. Це справжня головоломка, в якій сплітаються моменти реального життя, а також нерозрізненої та частково гнітючої вигадки.

Вторгнення викрадачів тіл

Оригінальна назва: Invasion of the Body Snatchers

Рік: 1978

Починається все зі злісного вторгнення інопланетян за допомогою нешкідливих, на перший погляд, квітів, що розпустилися на вулицях Сан-Франциско після дощу. Низка дивних подій проявляється пізніше, коли головні герої стають свідками незвичайного поведінки знайомих, які так чи інакше контактували з невідомими до цього дня рослинами. У спробах розібратися, що саме відбувається з людьми, герої починають власне розслідування, сподіваючись вистояти проти небезпечного зараження і залишитися собою.

Носії

Оригінальна назва: Carriers

Рік: 2009

Основна загроза – смертоносний вірус, що передається від найменшого контакту з зараженим. Головні герої намагаються дістатися до спокійного місця у світі, який поневолений страшною епідемією. Тривала подорож раз у раз зіштовхує героїв з небезпекою і лише неухильні правила дозволяють їм залишатися живими. Прагнення до виживання коштує чималих жертв, а етичні проблеми зіштовхують персонажів лобами.

Останнє кохання на Землі

Оригінальна назва: Perfect Sense

Рік: 2010

Це артхаусний проєкт цікавий своєю концепцією поневоленого невідомим вірусом світу. Людство без причин позбавляється основних почуттів. Шеф-кухар Майкл та епідеміолог Сьюзен одними з перших стикаються з початком кінця, коли кожна людина на планеті втрачає нюх. У цих непояснених і непростих обставинах герої знайомляться, а потім і переймаються один до одного симпатією. Фільм не про загрозу, яка знищить все населення, а про спроби жити та уживатися з неминучим.

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