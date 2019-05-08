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Вийшов перший проморолик серіалу Бетвумен

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Вийшов проморолик серіалу Бетвумен - фото 1
Вийшов проморолик серіалу Бетвумен / playground

Американський телеканал CW випустив загадковий 20-секундний проморолик серіалу "Бетвумен", в якому показана Рубі Роуз в образі головної героїні, а також її логотип.

Виконавицею головної ролі в серіалі "Бетвумен" є 33-річна модель і актриса Рубі Роуз з Австралії. Вона відома за серіалом "Помаранчевий – хіт сезону".

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Телевізійне шоу буде знято за мотивами коміксів DC про пригоди подруги Бетмена Кейт Кейн. Ролик був опублікований на Twitter-сторінці проекту і набрав майже 300 тисяч переглядів за кілька годин.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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