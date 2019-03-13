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Вийшов перший проморолик екранізації серії ігор Doom

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Трейлер Doom - фото 1
Трейлер Doom / businessinsider

У мережі з'явилося перше промовідео майбутньої картини Doom: Annihilation – екранізації популярної гри Doom. Ролик з'явився на YouTube-каналі BD Horror Trailers and Clips.

За сюжетом фільму, група космодесантників, що відповіла на сигнал лиха з бази на одному з супутників Марса, виявила там демонічних істот. Вони захопили базу і представляють реальну загрозу для Землі.

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Вихід фільму очікується восени поточного року на носіях і сервісах. Режисером його виступив Тоні Джильо. У фільмі знімаються Емі Менсон, Домінік Мафем, Люк Аллен-Гейл і Ніна Бергман. Режисером виступив Тоні Джильо.

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Джерело: youtube
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