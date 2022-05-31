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Вийшов новий документальний фільм про життя Єлизавети II

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Вийшов новий документальний фільм про життя Єлизавети II - фото 1

На BBC вийшов новий документальний фільм про королеву Єлизавету II. Шанувальники можуть більше дізнатися про особисте життя королівської родини, адже у картині є раніше неопубліковані кадри з домашнього архіву.

У Великій Британії готуються до святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II. Монархиня займає британський престол уже 70 років.

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За кілька днів до свята Букінгемський палац показав фотографії із домашнього архіву, на яких зовсім юна королева Єлизавета позує з батьком, молодшою сестрою та бабусею.

А на каналі BBC вийшов документальний фільм про королеву. Спеціально для цього відео королева поділилася спогадами про своє життя.

Скільки я пам'ятаю, камера завжди була частиною нашого повсякденного життя, – розповідає королева у фільмі.

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