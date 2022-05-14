Війна на нульовому кілометрі: дивіться потужний фільм про перші втрати України на війні

Війна Росії проти України триває ось уже 8-й рік. І про це надзвичайно важливо пам'ятати. А допоможе нагадати це фільм "Війна на нульовому кілометрі", знятий ще у 2016 році.

Картина "Війна на нульовому кілометрі" про перші постріли та втрати. Вона розповідає про події, які стали точкою відліку збройного протистояння. Дивіться її на Радіо MAXIMUM!

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Фільм "Війна на нульовому кілометрі" розповідає не лише про початок війни для прикордонників, а й усієї країни.

Війна на нульовому кілометрі: дивіться онлайн фільм про початок війни

У ній розказують про штурм і оборону Луганського прикордонного загону, оборону Зеленопілля та Саур-Могили. Картина показує бойові сутички на морських рубежах нашої держави. У фільмі використовуються епізоди солдатської, а також офіцерської відеохроніки. Вони й стали основою фільму.

Зазначимо, що "Війна на нульовому кілометрі" – переможець сьомого конкурсного відбору – пітчингу Держкіно. Її виробництвом займався Міжнародний продюсерський центр "Фор-пост", а продюсером став Олександр Дріз.

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