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Мирослав Слабошпицький зніме фільм з голлівудськими акторами та продюсерами

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Мирослав Слабошпицький зніме фільм з голлівудськими акторами та продюсерами - фото 1

Український режисер Мирослав Слабошпицький працюватиме над своїм новим фільмом "Тигр". Серед акторів будуть голлівудські зірки – Александр Скарсґард та Дейн ДеХаан, а продюсерами стануть Бред Пітт та Даррен Аронофскі.

Видання Deadline повідомляє, що у новому фільмі "Тигр" від українського режисера буде зіркова команда.

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Нагадуємо, що український кінорежисер Мирослав Слабошпицький є автором стрічки "Плем'я", яка у 2014 році підкорила глядачів на Каннському фестивалі. Також він зняв такі короткометражки, як "Глухота" і "Ядерні відходи".

Фільм "Тигр" – це історія, яку написав американсько-канадський письменник та журналіст Джон Вайллант. Сюжет у фільмі буде розповідати про події на далекому сході росії, у Сибірі кінця 90-х років. У центрі історії – група чоловіків, які захищають амурських тигрів від браконьєрів.

"Я дуже радий знімати цей фільм, і я вражений захопленням командою, яка згуртувалася. Я працював над історією "Тигра" дуже довго, і шанс побачити її реалізацію – це мрія, яка здійснилася. Даррен – продюсер з неповторним смаком і талантом, а Александр і Дейн – зірки, які трапляються раз у житті. Я не можу уявити кращої чи геніальнішої групи людей як співробітників", – прокоментував Слабошпицький.

Мирослав Слабошпицький зніме фільм з голлівудськими акторами та продюсерами - фото 505249

Відомо, що компанія Focus Features ще з 2010 року мала права на екранізацію цієї книги. Нещодавня презентація переконала студію, щоб розпочати кіновиробництво.

Аронофскі своєю чергою прокоментував так: "Як продюсер, я вже давно хотів зробити дві речі: одну – зробити цей фільм, а іншу – попрацювати з блискучим автором, яким є Мирослав Слабошпицький. Я справді радий брати участь у проєкті, який дозволить мені зробити обидві речі, і не можу дочекатися, щоб представити цю історію світу".

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