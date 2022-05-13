Українська акторка Ірма Вітовська стала амбасадоркою кінофестивалю "Чілдрен Кінофест-2022"

Ірма Вітовська, українська акторка, заслужена артистка України та зірка фільмів "Брама", "Мої думки тихі" та серіалів "Леся+Рома", "Секс, інста і ЗНО", стала амбасадоркою "Чілдрен Кінофест-2022". Також відомо, що цьогорічний фестиваль для дітей відбудеться онлайн.

"Чілдрен Кінофест-2022" – це щорічний український кінофестиваль для дітей та підлітків. Цьогоріч він відбудеться з 3 по 12 червня в онлайн-форматі на сайті.

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Організатори – дистрибуційна та продюсерська компанія "Артхаус Трафік". У фестивалю кожного року є амбасадор чи амбасадорка, які підтримують та популяризують якісне сімейне дозвілля та культурний розвиток дітей та підлітків в Україні.

"Досліджуючи світ через кіно, глядачі стикаються з різними світоглядами, дізнаючись нове та навчаючись. Так, кожен глядач трохи змінюється після перегляду, а, зрештою, потроху змінюється і світ", – розповідає Ірма Вітовська.

Відомо, що раніше таку "посаду" обіймали співачки Христина Соловій і Джамала, співаки Андрій Хливнюк, Фагот і Дмитро Шуров, актор і кінорежисер Ахтем Сеітаблаєв, письменниця Катерина Бабкіна та правозахисниця та письменниця Лариса Денисенко.

Цьогорічну амбасадорку Ірму Вітовську організатори представили так: "Акторка театру та кіно, заслужена артистка України та мама 11-річного Ореста".

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