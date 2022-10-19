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Війна Українська музика

Війна, любов та Іво Бобул: нацгвардієць освідчився коханій на концерті легендарної зірки

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Нацгвардієць освідчився дівчині під час концерту Іво Бобула - фото 1
Нацгвардієць освідчився дівчині під час концерту Іво Бобула / facebook.com/NGUmainpage

Українські захисники знаходять час і для найсвітліших почуттів, що підтверджує сюрприз від бійця Нацгвардії для його коханої. Хлопець освідчився своїй другій половинці прямо під час концерту знаменитого українського артиста Іво Бобула.

Офіцер Нацгвардії зробив неабиякий сюрприз для своєї дівчини під час концерту Іво Бобула. Завдяки побратимам йому вдалось домовитись з зіркою та освідчитись коханій прямо на сцені. Звісно ж, обраниця відповіла "так" на пропозиції руки та серця таким оригінальним способом. Креативною історією поділились на офіційній сторінці Нацгвардії у фейсбуці, додавши фото з особливої події.

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До цього все саме йшло і момент для освідчення підібрався просто шикарний. Коли дізнався, що в Чернівцях відбудеться концерт Іво Бобула, вирішив: або зараз, або ніколи. Під пісні про кохання просто ідеальна нагода зробити пропозицію Олені, – розповідає герой цієї історії офіцер Георгій.

Тож у Нацгвардії подякували Іво Бобулу за сприяння, а також побажали нареченим щасливого та довгого життя у шлюбі.

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