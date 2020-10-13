Американські Боги: вийшов дебютний трейлер третього сезону серіалу

Точної дати прем'єри серіалу Американські Боги наразі немає, але відомо, що шоу вийде на початку 2021 року на Amazon Prime Video. Дивимося трейлер!

Минулого року стало відомо, що серіал Американські Боги продовжили на третій сезон і призначили нового шоуранера. І ось зараз вийшов дебютний трейлер нового сезону.

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Третій сезон екранізації однойменного твору Ніла Геймана буде присвячений пригодам Тіні Муна в містечку Лейксайд, де герой буде копатися в собі і розбиратися з проблемами нового притулку.

Нагадаємо, другий сезон Американських богів вийшов на початку березня 2019 і його зйомки далися нелегко. Проблеми з виробництвом другого сезону серіалу почалися в кінці 2017 року. Тоді Брайан Фуллер і Майкл Грін не змогли домовитися з продюсерською компанією про бюджет і в результаті покинули проєкт. Їх пост зайняв Джессі Александер, але у нього теж почалися розбіжності з командою серіалу, а канал Starz, який транслює серіал, не влаштовувала якість нового сезону.

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