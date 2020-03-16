Вихователька показала, як мило вбиває віруси: вражаюче відео

Американка стала зіркою мережі завдяки найпростішому поясненню, як мило впливає на віруси. Експеримент жінки максимально просто демонструє дію мила на бактерії під час миття рук. Ролик з'явився на офіційній сторінці виховательки в Instagram.

Так, вихователька дитячого садка з Маямі Аманда Лоренцо в простому і зрозумілому експерименті пояснила дітям, як миття рук з милом вберігає від вірусів. Вона насипала в тарілку з водою чорного перцю, що позначає мікроби і віруси. Потім вихователька запропонувала дітям опустити палець у миску без миття з милом. Потім Лоренцо показала, що станеться, якщо попередньо занурити палець в рідке мило.

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Після першого експерименту, перець залишився на пальцях дитини. У другому випадку – мильний розчин "відігнав" частинки перцю від пальця, залишивши його чистим.

З наукової точки зору, миття рук ефективніше будь-якого антисептика через гібридну будову молекул мила. Завдяки такій будові молекули мила оточують молекули збудників, з'єднуються з їхніми оболонками і руйнують їх.

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