Вихований собака потішив Reddit: кумедне відео

Кожен власник собаки знає, що можна навчити улюбленця різним командам, однак цей пухнастик справді дуже вихований і знає, що робити після прогулянки. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком to_the_tenth_power розмістив веселе відео з цуциком, який повернувся з прогулянки на вулиці. Всього за 6 годин допис побачили понад 18 тисяч разів, а також залишили більш як 140 коментарів. А все тому, що домашній улюбленець знає про правила чистого дому, а також про те, що потрібно витерти лапи після вулиці. Саме цим він кілька секунд і займається, поки господар не дозволить пройти до кімнати. Оце так виховання!

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