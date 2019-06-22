Дуже захоплений собака розвеселив мережу: відео

Користувачі не можуть втримати усмішку від ролика, на якому собака знайшов молюска. Здається, домашній улюбленець у такому захваті ще й тому, що не розуміє, що ж це таке. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком PikachuGoat поділився веселим записом із собакою на побережжі, який за короткий час опинився у топах мережі. Всього за 11 годин ролик переглянули понад 63 тисячі осіб, а ще більш як 1300 залишили коментарі.

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"Він знайшов молюска! МОЛЮСКА!", – зазначив автор, однак навіть великі літери не передають захвату собаки, який не розуміє, що ж він відшукав, зате не може припинити гратися зі знахідкою.

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