Виховані вовками: трейлер науково-фантастичного серіалу Рідлі Скотта

У мережі з'явилось промо до новенького серіалу "Виховані вовками" (Raised by Wolves) про життя після загибелі Землі. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Канал HBO показав перший офіційний трейлер до серіалу "Виховані вовками" (Raised by Wolves), над яким попрацювали Рідлі Скотт (Чужий; Той, хто біжить по лезу; Гладіатор) та Аарон Гузіковскі (Полонянки). Дата виходу новинки запланована вже на 3 вересня. Всього у світ вийде 10 епізодів.

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Сюжет розповідає про дітей, яких виховують андроїди Матір і Батько на невідомій планеті. Роботи пояснюють, що наша планета загинула через велику війну, тож населення залишилось дуже мало, а їхня місія – захистити дітей. Але цю історію руйнують раптові гості – дорослі люди, які не надто раді бачити андроїдів.

Виховані вовками, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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