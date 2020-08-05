Ретчед: трейлер серіалу-приквелу "Пролітаючи над гніздом зозулі"

У мережі вийшов перший трейлер нового серіалу "Ретчед" (Ratched), який є передісторією знаменитого фільму "Пролітаючи над гніздом зозулі". Дивіться відео онлайн і дізнавайтесь дату виходу на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс Netflix випустив офіційний трейлер до нового моторошного серіалу "Ретчед" (Ratched), який стане приквелом "Пролітаючи над гніздом зозулі". Дата виходу новинки запланована вже на 18 вересня на платформі.

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Сюжет розгортається навколо медсестри Мілред Ретчед, про які глядачі вже знають завдяки фільмам за романом Кена Кізі. Серіал розповість про те, як у далекому 1947 вона приїздить до Північної Каліфорнії та влаштовується працювати у сумнозвісну лікарню. Тут експерименти над людьми вважаються нормою.

У головних ролях: Сара Полсон, Шерон Стоун, Синтії Ніксон, Джуді Девіс та інші.

Ретчед, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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