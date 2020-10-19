Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Василь Ломаченко

Вихлопну систему Ferrari Monza покрили золотом 999 проби: фото

  • 28
Ferrari Monza SP1 - фото 1
Ferrari Monza SP1 / motor

Інженери німецької тюнінг-майстерні Novitec модернізували унікальне авто Ferrari Monza SP1. Машина отримала спортивну вихлопну систему, покриту золотом 999 проби.

Ferrari Monza – колекційні одно- або двомісні спорткари, кожен з яких випущений тиражем 100 примірників. У стандартній комплектації 6,5-літровий V12 у Ferrari Monza SP1 видає 810 к.с. і 719 Нм крутного моменту. Завдяки цьому спортивний автомобіль розганятися до "сотні" за 2,9 секунди. Його максимальна швидкість – до 300 кілометрів на годину.

І ще: Розкішний електромобіль Porsche розбили за лічені секунди після старту: епічне відео

Вихлопну систему Ferrari Monza покрили золотом 999 проби: фото - фото 430946

Фахівці Novitec поліпшили характеристики авто, додавши потужності. Машина отримала спеціально розроблену високопродуктивну вихлопну систему з покриттям із золота 999 проби, яке ефективніше розсіює тепло. Також суперкар оснастили спортивними пружинами, зменшили дорожній просвіт на 35 мм і додали ковані колеса розміром 21 і 22 дюйми від Vossen.

Інтер'єр Ferrari Monza дизайнери вирішили не чіпати, але готові адаптувати кожну деталь салону під особистий смак власника.

Вихлопну систему Ferrari Monza покрили золотом 999 проби: фото - фото 430944

Вихлопну систему Ferrari Monza покрили золотом 999 проби: фото - фото 430947

Вихлопну систему Ferrari Monza покрили золотом 999 проби: фото - фото 430945

Читайте також: Німецькі тюнери зняли обмеження швидкості з автомобілів Volvo

Джерело: motor
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+)
  • 11 жовтня, 19:47
  • 3144
Швидкий психологічний тест: виберіть вікно у будинку
  • 15 жовтня, 14:30
  • 5377
Не тільки Росомаха: згадуємо 7 найкращих ролей Х'ю Джекмана
  • 12 жовтня, 15:25
  • 547
Загрузка...
Новини