Вихлопну систему Ferrari Monza покрили золотом 999 проби: фото

Інженери німецької тюнінг-майстерні Novitec модернізували унікальне авто Ferrari Monza SP1. Машина отримала спортивну вихлопну систему, покриту золотом 999 проби.

Ferrari Monza – колекційні одно- або двомісні спорткари, кожен з яких випущений тиражем 100 примірників. У стандартній комплектації 6,5-літровий V12 у Ferrari Monza SP1 видає 810 к.с. і 719 Нм крутного моменту. Завдяки цьому спортивний автомобіль розганятися до "сотні" за 2,9 секунди. Його максимальна швидкість – до 300 кілометрів на годину.

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Фахівці Novitec поліпшили характеристики авто, додавши потужності. Машина отримала спеціально розроблену високопродуктивну вихлопну систему з покриттям із золота 999 проби, яке ефективніше розсіює тепло. Також суперкар оснастили спортивними пружинами, зменшили дорожній просвіт на 35 мм і додали ковані колеса розміром 21 і 22 дюйми від Vossen.

Інтер'єр Ferrari Monza дизайнери вирішили не чіпати, але готові адаптувати кожну деталь салону під особистий смак власника.

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