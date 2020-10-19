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Коронавірус Василь Ломаченко

Розкішний електромобіль Porsche розбили за лічені секунди після старту: епічне відео

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Розкішний електромобіль Porsche розбили за лічені секунди після старту: епічне відео - фото 1

У Туреччині сталася ДТП за участю новітнього електромобіля Porsche Taycan Turbo. Потужне авто розбили практично відразу після старту – від моменту початку руху до ДТП пройшло всього 20 секунд.

Як видно з відео, причиною аварії, швидше за все, стало те, що водій не розрахував потужність автомобіля і переоцінив свої можливості. Він розігнав електрокар до значних 188 км/год, однак попереду було перехрестя з круговим рухом, в який не вийшло вписатися на такій швидкості. Автомобіліст спробував загальмувати, але було занадто пізно – машина кілька разів врізалася в бордюри, а потім опинилася за межами дороги.

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Візуально Porsche Taycan виглядає після ДТП не так уже й погано, як могло б бути, однак не виключено, що у електрокара є пошкодження днища (батареї) і підвіски. А це, своєю чергою, загрожує серйозним ремонтом.

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