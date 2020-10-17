Німецькі тюнери зняли обмеження швидкості з автомобілів Volvo

Компанія Heico Sportiv з Вайтерштадті розробила для Volvo пакет оновлень програмного забезпечення. Він повертає максимальну швидкість автомобілів до колишніх значень.

У рамках програми Vision 2020 року, завдяки якій Volvo розраховує домогтися нульової смертності у ДТП, компанія обмежила максимальну швидкість усіх своїх моделей до 180 кілометрів на годину.

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Споживачі сприйняли цю новину неоднозначно, а тюнингові ательє сприйняли таку політику шведської марки як виклик. І ось результат: пройшло зовсім небагато часу, як німецькі тюнери зняли обмежувач швидкості Volvo. Ательє Heico Sportiv розробило модифіковане програмне забезпечення для шведських моделей, яке повертає максимальну швидкість до колишніх показників.

Програмний обмежувач максимальної швидкості на позначці у 180 кілометрів на годину присутній навіть на найшвидшій моделі шведської марки – седані S60 T8 Polestar. Завдяки 405-сильній гібридній силовій установці він розганяється з місця до "сотні" за 4,4 секунди і до появи електронного "нашийника" міг розвивати 250 кілометрів на годину.



Volvo S60 T8 Polestar – найшвидший седан марки

Німецькі тюнери з Heico Sportiv обіцяють повернути йому цю здатність вже наступного місяця. Деактивувати заводський обмежувач швидкості можна буде на будь-який актуальної моделі Volvo, а обійдеться це у 1115-1547 євро залежно від мотора.

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