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Вихідний 8 березня 2019 в Україні чи ні: усі свята і вихідні в березні
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Щороку в Україні тривають дискусії щодо скасування вихідного у Міжнародний жіночий день, мовляв, це радянське свято. Дізнайтеся, чи буде вихідний 8 березня в 2019, зважаючи на нововведення в календарі свят!
Вихідний 8 березня був затверджений на ІІІ комуністичній Інтернаціональній зустрічі в 1921 році з нагоди пролетарського феміністичного свята під назвою Міжнародний день жінок-робітниць. Недивно, що останні роки українці сумніваються, чи варто відзначати 8 березня.
Тут більше: Вихідні дні 2019 в Україні – календар державних свят на рік
Історія 8 березня
Ідея цього свята належить одній із засновниць компартії Німеччини, членові Соціал-демократичної партії Німеччини Кларі Цеткін. У серпні 1910 року понад 100 учасниць із 17 країн вирішили щороку в березні відзначати Міжнародний жіночий день – день солідарності жінок у боротьбі за повні політичні, економічні і соціальні права. Зараз 8 березня святкує низка пострадянських та соціалістичних країн, включно з Україною.
Чи буде вихідний 8 березня 2019 в Україні
Попри запеклі дискусії в суспільстві, Кабмін спільно вирішив не скасовувати вихідний у Міжнародний жіночий день. Оскільки 8 березня в 2019 році припадає на п'ятницю, українці отримають одразу кілька днів для відпочинку. Відтак, з нагоди Жіночого дня українці матимуть затяжні вихідні – 8-10 березня.
Загалом, у березні буде 11 вихідних.
Усі свята в березні 2019
- 1 березня – Всесвітній день імунітету; Всесвітній день цивільної оборони; День професійного сержанта в Україні
- 3 березня – Всесвітній день дикої природи; Всесвітній день письменника
- 4 березня – Масляна
- 8 березня – Міжнародний жіночий день
- 9 березня – День народження Тараса Шевченка
- 10 березня – Прощена неділя
- 11 березня – Початок Великого посту
- 14 березня – День українського добровольця
- 15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів; Міжнародний день сну
- 17 березня – День Святого Патрика
- 18 березня – День працівника податкової та митної справи України
- 20 березня – Всесвітній день Землі
- 20 березня – День весняного рівнодення; Міжнародний день щастя
- 21 березня – Всесвітній день поезії; Міжнародний день лісів
- 22 березня – День таксиста
- 23 березня – Всесвітній день метеоролога
- 24 березня – Всесвітній день боротьби з туберкульозом
- 25 березня – День служби безпеки України
- 26 березня – День Національної гвардії України
- 27 березня – Міжнародний день театру
- 30 березня – Година Землі
- 31 березня – перехід на літній час
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