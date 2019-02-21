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Вихідний 8 березня 2019 в Україні чи ні: усі свята і вихідні в березні

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8 березня відзначають Міжнародний жіночий день - фото 1
8 березня відзначають Міжнародний жіночий день

Щороку в Україні тривають дискусії щодо скасування вихідного у Міжнародний жіночий день, мовляв, це радянське свято. Дізнайтеся, чи буде вихідний 8 березня в 2019, зважаючи на нововведення в календарі свят!

Вихідний 8 березня був затверджений на ІІІ комуністичній Інтернаціональній зустрічі в 1921 році з нагоди пролетарського феміністичного свята під назвою Міжнародний день жінок-робітниць. Недивно, що останні роки українці сумніваються, чи варто відзначати 8 березня.

Тут більше: Вихідні дні 2019 в Україні – календар державних свят на рік

Історія 8 березня

Ідея цього свята належить одній із засновниць компартії Німеччини, членові Соціал-демократичної партії Німеччини Кларі Цеткін. У серпні 1910 року понад 100 учасниць із 17 країн вирішили щороку в березні відзначати Міжнародний жіночий день – день солідарності жінок у боротьбі за повні політичні, економічні і соціальні права. Зараз 8 березня святкує низка пострадянських та соціалістичних країн, включно з Україною.

8 березня було соціалістичним святом - фото 227308
8 березня було соціалістичним святом

Чи буде вихідний 8 березня 2019 в Україні

Попри запеклі дискусії в суспільстві, Кабмін спільно вирішив не скасовувати вихідний у Міжнародний жіночий день. Оскільки 8 березня в 2019 році припадає на п'ятницю, українці отримають одразу кілька днів для відпочинку. Відтак, з нагоди Жіночого дня українці матимуть затяжні вихідні 8-10 березня.

Загалом, у березні буде 11 вихідних.

8 березня буде вихідним в Україні - фото 227305
8 березня буде вихідним в Україні

Усі свята в березні 2019

  • 1 березня – Всесвітній день імунітету; Всесвітній день цивільної оборони; День професійного сержанта в Україні
  • 3 березня – Всесвітній день дикої природи; Всесвітній день письменника
  • 4 березня – Масляна
  • 8 березня – Міжнародний жіночий день
  • 9 березня – День народження Тараса Шевченка
  • 10 березня – Прощена неділя
  • 11 березня – Початок Великого посту
  • 14 березня – День українського добровольця
  • 15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів; Міжнародний день сну
  • 17 березня – День Святого Патрика
  • 18 березня – День працівника податкової та митної справи України
  • 20 березня – Всесвітній день Землі
  • 20 березня – День весняного рівнодення; Міжнародний день щастя
  • 21 березня – Всесвітній день поезії; Міжнародний день лісів
  • 22 березня – День таксиста
  • 23 березня – Всесвітній день метеоролога
  • 24 березня – Всесвітній день боротьби з туберкульозом
  • 25 березня – День служби безпеки України
  • 26 березня – День Національної гвардії України
  • 27 березня – Міжнародний день театру
  • 30 березня – Година Землі
  • 31 березня – перехід на літній час

Читайте також: Найкращі привітання з 8 березня 2019 українською

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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