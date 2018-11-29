Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліга Чемпіонів День Святого Миколая

Вихідні в січні 2019 в Україні: скільки і коли будемо відпочивати

  • 130
Календар вихідних у січні 2019 - фото 1
Календар вихідних у січні 2019

Січень 2019 традиційно принесе українцям додаткові вихідні на зимові світа. До вашої уваги календар, де вказано, коли і скільки буде вихідних в січні!

Вихідні дні на січень 2019 передбачені в календарі свят на рік. Відповідно до нього, українці отримають 14 вихідних включно зі святковими днями і традиційними вікендами.

Тут більше: Усі вихідні на новорічні свята 2019

Загальна кількість календарних днів – 31. Новий рік (1 січня) традиційно буде офіційним вихідним. У 2019-му він припадає на вівторок. Для раціонального використання робочого часу у понеділок, 31 грудня 2018, ми також відпочиватимемо, однак цей вихідний потрібно буде відпрацювати.

Натомість Різдво ми святкуватимемо тільки один день, адже воно випадає на понеділок, 7 січня. Хоча йому передують субота-неділя, тож ми встигнемо насолодитися святковою атмосферою.

КАЛЕНДАР ВИХІДНИХ НА СІЧЕНЬ 2018
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 23 35 26 27
28 29 30 31

* вихідні в січні виділено червоним кольором

Усі свята у січні 2019

1 січня – Новий рік

6 січня – Святвечір

7 січня – Різдво Христово

14 січня – Старий Новий рік

19 січня – Хрещення Господнє (Богоявління)

20 січня – День Автономної Республіки Крим

22 січня – День Соборності тa Свободи України

25 січня – Тетянин день

26 січня – Всесвітній день митниці

26 січня – День працівника контрольно-ревізійної служби України

29 січня – День пам'яті героїв Крут

29 січня – День працівника пожежної охорони

31 січня – Міжнародний день ювеліра

Зима 2019 - фото 291980
Зима 2019

Читайте також: Вихідні дні та свята 2019 в Україні – календар на рік

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 10230
Як зробити смачні домашні чіпси: рецепти з фото
  • 25 листопада, 15:21
  • 514
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 830172
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новорічні свята Новий рік 2019