Вихідні в січні 2019 в Україні: скільки і коли будемо відпочивати

Січень 2019 традиційно принесе українцям додаткові вихідні на зимові світа. До вашої уваги календар, де вказано, коли і скільки буде вихідних в січні!

Вихідні дні на січень 2019 передбачені в календарі свят на рік. Відповідно до нього, українці отримають 14 вихідних включно зі святковими днями і традиційними вікендами.

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Загальна кількість календарних днів – 31. Новий рік (1 січня) традиційно буде офіційним вихідним. У 2019-му він припадає на вівторок. Для раціонального використання робочого часу у понеділок, 31 грудня 2018, ми також відпочиватимемо, однак цей вихідний потрібно буде відпрацювати.

Натомість Різдво ми святкуватимемо тільки один день, адже воно випадає на понеділок, 7 січня. Хоча йому передують субота-неділя, тож ми встигнемо насолодитися святковою атмосферою.

КАЛЕНДАР ВИХІДНИХ НА СІЧЕНЬ 2018 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 35 26 27 28 29 30 31

* вихідні в січні виділено червоним кольором

Усі свята у січні 2019

1 січня – Новий рік

6 січня – Святвечір

7 січня – Різдво Христово

14 січня – Старий Новий рік

19 січня – Хрещення Господнє (Богоявління)

20 січня – День Автономної Республіки Крим

22 січня – День Соборності тa Свободи України

25 січня – Тетянин день

26 січня – Всесвітній день митниці

26 січня – День працівника контрольно-ревізійної служби України

29 січня – День пам'яті героїв Крут

29 січня – День працівника пожежної охорони

31 січня – Міжнародний день ювеліра

Зима 2019

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