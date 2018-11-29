На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вихідні в січні 2019 в Україні: скільки і коли будемо відпочивати
-
- 130
Січень 2019 традиційно принесе українцям додаткові вихідні на зимові світа. До вашої уваги календар, де вказано, коли і скільки буде вихідних в січні!
Вихідні дні на січень 2019 передбачені в календарі свят на рік. Відповідно до нього, українці отримають 14 вихідних включно зі святковими днями і традиційними вікендами.
Тут більше: Усі вихідні на новорічні свята 2019
Загальна кількість календарних днів – 31. Новий рік (1 січня) традиційно буде офіційним вихідним. У 2019-му він припадає на вівторок. Для раціонального використання робочого часу у понеділок, 31 грудня 2018, ми також відпочиватимемо, однак цей вихідний потрібно буде відпрацювати.
Натомість Різдво ми святкуватимемо тільки один день, адже воно випадає на понеділок, 7 січня. Хоча йому передують субота-неділя, тож ми встигнемо насолодитися святковою атмосферою.
|КАЛЕНДАР ВИХІДНИХ НА СІЧЕНЬ 2018
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|23
|35
|26
|27
|28
|29
|30
|31
* вихідні в січні виділено червоним кольором
Усі свята у січні 2019
1 січня – Новий рік
6 січня – Святвечір
7 січня – Різдво Христово
14 січня – Старий Новий рік
19 січня – Хрещення Господнє (Богоявління)
20 січня – День Автономної Республіки Крим
22 січня – День Соборності тa Свободи України
25 січня – Тетянин день
26 січня – Всесвітній день митниці
26 січня – День працівника контрольно-ревізійної служби України
29 січня – День пам'яті героїв Крут
29 січня – День працівника пожежної охорони
31 січня – Міжнародний день ювеліра
Читайте також: Вихідні дні та свята 2019 в Україні – календар на рік
-
13:33Як залишатись активним взимку: поради медиків
-
13:21Чому чоловіки більш схильні до ігроманії
-
12:56Голос люкс: новий трейлер фільмі з Наталі Портман
-
12:35Тарантіно одружився вперше у житті: хто його обраниця
-
12:15Найкращі нові серіали 2018, які варто подивитися у грудні
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
11:54Астана – Динамо: де і коли дивитися матч Ліги Європи
-
11:28Зваблива Емілі Ратажковскі показала новий тренд купальників
-
10:53За крок до зими: яку погоду очікувати 30 листопада
-
10:31Вихідні в січні 2019 в Україні: скільки і коли будемо відпочивати
-
10:15Популярна музика: новенькі пісні відомих виконавців
-
09:53Мережу здивувало льодове поле: відеофакт
-
09:25Белла Хадід показала залаштунки зйомки для Dior
-
08:56Захопливі подорожі у фотографіях Томаса Лоттера
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
08:32У ДСНС оголосили попередження для українців
-
07:55Блогер наочно показала стандарти жіночої краси у різні епохи
-
07:33Honda відродила свій культовий позашляховик
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 29 листопада
- 28 листопада
-
22:57У Німеччині встановили найвищу різдвяну ялинку
-
22:25У Німеччині показала зовнішню подушку безпеки
-
21:50Серіал Жити заради кохання 3 серія – дивитися онлайн 28-11-2018
-
21:21Маша Єфросиніна поділилася сімейним відео з сином
-
20:50Американська співачка з'явилася на публіці у пальто, надрукованому на 3D-принтері
-
20:22Укрзалізниця оприлюднила розклад експреса в Бориспіль
-
12:15Найкращі нові серіали 2018, які варто подивитися у грудні
-
10:15Популярна музика: новенькі пісні відомих виконавців
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 29 листопада
- 28 листопада
-
21:50Серіал Жити заради кохання 3 серія – дивитися онлайн 28-11-2018
-
20:22Укрзалізниця оприлюднила розклад експреса в Бориспіль
-
18:13Медики розповіли, кому корисно пити кока-колу
-
16:27Forbes склав рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей до 30 років
-
14:56Притула відреагував на воєнний стан іронічним віршем
-
13:29Бумбокс – Твiй на 100%: вийшла нова потужна пісня гурту (текст)
-
12:37Вихідні і свята у грудні 2018 в Україні: календар усіх вихідних
-
08:55Різдвяний піст 2018: дата, історія, традиції і прикмети у Пилипівку
-
07:15Морозно та сухо: погода в Україні 28 листопада
-
00:05Хоффенхайм – Шахтар: відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів
- 27 листопада
-
19:21Відпочинок восени: чому варто поїхати у Будапешт
-
17:10Обери свій look: найкращі чоловічі образи тижня, які варті уваги
-
15:24Як виглядає найкращий автомобіль для жінок
-
11:24Зима близько: яку погоду очікувати 28 листопада
-
08:54Зірка "Гри престолів" показала епічне відео зі зйомок
-
07:15Сніг та мороз: погода в Україні 27 листопада
- 26 листопада
-
22:10Серіал Жити заради кохання 1 серія – дивитися онлайн 26-11-2018
-
21:34Рада запровадила воєнний стан в Україні: перші деталі
-
18:49Гороскоп на цей тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для знаків Зодіаку
-
18:20Воєнний стан в Україні: як працюватимуть мобільні оператори
-
14:43Google планує запустити в Україні платіжний сервіс Google.PayOnline
-
12:35Танці з зірками 2018: відео всіх виступів переможців шоу