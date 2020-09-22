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День ангела у жовтні 2020: календар іменин, кого вітати цього місяця
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Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у жовтні, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з осінніми іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі свята у жовтні.
Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті людини. Календар іменин допоможе при виборі імені дитині, також дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у жовтні.
І ще: Привітання з Днем ангела: найкращі побажання українською на іменини
Усі Дні Ангела у вересні вказані за датами сучасного стилю.
Календар іменин на жовтень 2020
|
Дата
|
Ім'я
|
1 жовтня
|
Аріадна, Аркадій, Єфросинія, Ірина, Софія, Тереза
|
2 жовтня
|
Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Трохим, Федір
|
3 жовтня
|
Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Тетяна, Федір
|
4 жовтня
|
Агнія, Андрій, Данило, Дмитро, Зенон, Йосип, Кіндрат, Лаврентій, Нестор
|
5 жовтня
|
Олександр, Іона, Кузьма, Макар, Мартин, Микола, Петро, Федір
|
6 жовтня
|
Андрій, Іван, Микола, Петро
|
7 жовтня
|
Антон, Владислав, Давид, Дмитро, Симон, Степан
|
8 жовтня
|
Афанасій, Герман, Євгеній, Єфросинія, Лаура, Максим, Микола, Павло, Роман, Сергій
|
9 жовтня
|
Єфрем, Іван
|
10 жовтня
|
Килина, Веніамін, Віктор, Зіна, Марк
|
11 жовтня
|
Олександр, Олексій, Анатолій, Антон, Опанас, Онисим, Валентин, Василь, В'ячеслав, Григорій, Дем'ян, Єфрем, Іван, Ілля, Кирило, Лука, Макар, Марія, Марк, Матвій, Микола, Сергій, Сильвестр, Симон, Степан, Федір, Юлія, Уляна
|
12 жовтня
|
Альфред, Феофан
|
13 жовтня
|
Григорій, Марія, Михайло
|
14 жовтня
|
Олександр, Віра, Григорій, Іван, Михайло, Петро, Роман, Сава
|
15 жовтня
|
Андрій, Ганна, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Тереза, Федір, Юстина, Устина, Яків
|
16 жовтня
|
Денис, Іван, Павло, Петро, Ядвіга
|
17 жовтня
|
Вероніка, Володимир, Павло, Петро, Стефан
|
18 жовтня
|
Олексій, Григорій, Дем'ян, Денис, Кузьма, Матвій, Петро, Пилип, Харитина
|
19 жовтня
|
Лаура, Макар, Фома
|
20 жовтня
|
Аделіна, Аліна, Марк, Пелагея, Сергій, Юліан
|
21 жовтня
|
Таїсія, Урсула, Юліан
|
22 жовтня
|
Максим, Петро, Яків
|
23 жовтня
|
Андрій, Антон, Юхим, Іларіон, Кирило, Кузьма, Павло, Сава, Сергій, Яків
|
24 жовтня
|
Зінаїда, Феофан, Пилип
|
25 жовтня
|
Домініка, Іван, Кузьма, Макар, Мартин, Тарас, Федот
|
26 жовтня
|
Альфред, Веніамін, Злата, Карп, Микита, Трохим
|
27 жовтня
|
Назар, Микола, Параска
|
28 жовтня
|
Денис, Юхим, Іван, Лук'ян
|
29 жовтня
|
Віола
|
30 жовтня
|
Андрій, Антон, Дем'ян, Кузьма, Лазар
|
31 жовтня
|
Гаврило, Давид, Йосип, Лука, Марин, Злата, Юліан
Картинки з Днем ангела
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