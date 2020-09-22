День ангела у жовтні 2020: календар іменин, кого вітати цього місяця

Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у жовтні, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з осінніми іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі свята у жовтні.

Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті людини. Календар іменин допоможе при виборі імені дитині, також дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у жовтні.

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Усі Дні Ангела у вересні вказані за датами сучасного стилю.

Календар іменин на жовтень 2020

Дата Ім'я 1 жовтня Аріадна, Аркадій, Єфросинія, Ірина, Софія, Тереза 2 жовтня Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Трохим, Федір 3 жовтня Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Тетяна, Федір 4 жовтня Агнія, Андрій, Данило, Дмитро, Зенон, Йосип, Кіндрат, Лаврентій, Нестор 5 жовтня Олександр, Іона, Кузьма, Макар, Мартин, Микола, Петро, Федір 6 жовтня Андрій, Іван, Микола, Петро 7 жовтня Антон, Владислав, Давид, Дмитро, Симон, Степан 8 жовтня Афанасій, Герман, Євгеній, Єфросинія, Лаура, Максим, Микола, Павло, Роман, Сергій 9 жовтня Єфрем, Іван 10 жовтня Килина, Веніамін, Віктор, Зіна, Марк 11 жовтня Олександр, Олексій, Анатолій, Антон, Опанас, Онисим, Валентин, Василь, В'ячеслав, Григорій, Дем'ян, Єфрем, Іван, Ілля, Кирило, Лука, Макар, Марія, Марк, Матвій, Микола, Сергій, Сильвестр, Симон, Степан, Федір, Юлія, Уляна 12 жовтня Альфред, Феофан 13 жовтня Григорій, Марія, Михайло 14 жовтня Олександр, Віра, Григорій, Іван, Михайло, Петро, Роман, Сава 15 жовтня Андрій, Ганна, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Тереза, Федір, Юстина, Устина, Яків 16 жовтня Денис, Іван, Павло, Петро, Ядвіга 17 жовтня Вероніка, Володимир, Павло, Петро, Стефан 18 жовтня Олексій, Григорій, Дем'ян, Денис, Кузьма, Матвій, Петро, Пилип, Харитина 19 жовтня Лаура, Макар, Фома 20 жовтня Аделіна, Аліна, Марк, Пелагея, Сергій, Юліан 21 жовтня Таїсія, Урсула, Юліан 22 жовтня Максим, Петро, Яків 23 жовтня Андрій, Антон, Юхим, Іларіон, Кирило, Кузьма, Павло, Сава, Сергій, Яків 24 жовтня Зінаїда, Феофан, Пилип 25 жовтня Домініка, Іван, Кузьма, Макар, Мартин, Тарас, Федот 26 жовтня Альфред, Веніамін, Злата, Карп, Микита, Трохим 27 жовтня Назар, Микола, Параска 28 жовтня Денис, Юхим, Іван, Лук'ян 29 жовтня Віола 30 жовтня Андрій, Антон, Дем'ян, Кузьма, Лазар 31 жовтня Гаврило, Давид, Йосип, Лука, Марин, Злата, Юліан

Картинки з Днем ангела

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