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Вихідні у серпні 2019 в Україні: коли будуть офіційні державні свята
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Серпень 2019 принесе додаткові вихідні дні, адже на цей місяць в Україні випадає офіційне державне свято – День Незалежності. До вашої уваги календар, де вказано, коли й скільки буде вихідних у серпні!
Вихідні дні в серпні 2019 передбачені в календарі свят на рік. Відповідно до нього, останнього місяця літа ми отримаємо 10 вихідних включно зі святковими днями й традиційними суботами-неділями. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.
Тут більше: Вихідні 2019 в Україні – календар усіх свят на рік
Додаткові вихідні ми отримаємо в другій половині серпня. Уже в суботу, 24 числа, в Україні відзначатимуть велике свято – День Незалежності. Традиційно це державне свято переноситься на понеділок, 26 серпня. Відтак, ми отримаємо триденний вікенд.
|Календар вихідних у серпні
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|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
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|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
* вихідні у серпні виділено червоним кольором
Усі державні та релігійні свята на серпень
- 1 серпня, четвер – День інкасатора
- 2 серпня, п'ятниця – День аеромобільних військ
- 3 серпня, субота – День пам'яті преподобного Семена та пророка Єзекіля
- 4 серпня, неділя – День Повітряних сил Збройних Сил України
- 5 серпня, понеділок – Міжнародний день світлофора
- 6 серпня, вівторок – Міжнародний день "Лікарі світу за мир"
- 7 серпня, середа – День професійного спікера
- 8 серпня, четвер – День військ зв'язку Збройних Сил України
- 9 серпня, п'ятниця – Міжнародний день корінних народів світу
- 10 серпня, субота – День фізкультурника
- 11 серпня, неділя – День працівників ветеринарної медицини, День будівельника
- 12 серпня, понеділок – Міжнародний день молоді
- 13 серпня, вівторок – Всесвітній день шульги
- 14 серпня, середа – День народження кориди в Португалії
- 15 серпня, четвер – День археолога
- 16 серпня, п'ятниця – День відродження Домініканської Республіки
- 17 серпня, субота – Всесвітній день безпритульних тварин
- 18 серпня, неділя – День ветеранів В'єтнаму – День Лонгтан в Австралії
- 19 серпня, понеділок – День пасічника
- 20 серпня, вівторок – Всесвітній день москітів
- 21 серпня, середа – Всесвітній день Аватара
- 22 серпня, четвер – День пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків
- 23 серпня, п'ятниця – День Державного Прапора України
- 24 серпня, субота – День Незалежності України
- 25 серпня, неділя – День шахтаря
- 26 серпня, понеділок – День пам'яті священномученика Олександра Бергамського
- 27 серпня, вівторок – Всесвітній день прощення
- 28 серпня, середа – День міста Тернопіль
- 29 серпня, четвер – Міжнародний день дій проти ядерних випробувань
- 30 серпня, п'ятниця – Міжнародний день жертв насильницьких зникнень
- 31 серпня, субота – День авіації України, День далекобійника
Є багато варіантів, як відпочити під час затяжних вихідних:
- Три дні вистачить для того, щоб організувати вікенд у Європі. Також можете мандрувати Україною.
- Поїдьте у Карпати – природа, ліс, гори, крісельні дороги, катання на квадроциклах, баня, страви на вогні. Також можете це поєднати з ночівлею у наметі.
- Заплануйте прогулянку містом, завітайте в гості до друзів чи родичів, підіть в музей чи театр тощо.
- Насолоджуйтеся вихідними!
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