Вихідні у серпні 2019 в Україні: коли будуть офіційні державні свята

Вихідні у серпні 2019 будуть на День Незалежності

Серпень 2019 принесе додаткові вихідні дні, адже на цей місяць в Україні випадає офіційне державне свято – День Незалежності. До вашої уваги календар, де вказано, коли й скільки буде вихідних у серпні!

Вихідні дні в серпні 2019 передбачені в календарі свят на рік. Відповідно до нього, останнього місяця літа ми отримаємо 10 вихідних включно зі святковими днями й традиційними суботами-неділями. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.

Тут більше: Вихідні 2019 в Україні – календар усіх свят на рік

Додаткові вихідні ми отримаємо в другій половині серпня. Уже в суботу, 24 числа, в Україні відзначатимуть велике свято – День Незалежності. Традиційно це державне свято переноситься на понеділок, 26 серпня. Відтак, ми отримаємо триденний вікенд.

Календар вихідних у серпні ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* вихідні у серпні виділено червоним кольором

Усі державні та релігійні свята на серпень

1 серпня , четвер – День інкасатора

, четвер – День інкасатора 2 серпня , п'ятниця – ​День аеромобільних військ

, п'ятниця – ​День аеромобільних військ 3 серпня , субота – День пам'яті преподобного Семена та пророка Єзекіля

, субота – День пам'яті преподобного Семена та пророка Єзекіля 4 серпня , неділя – День Повітряних сил Збройних Сил України

, неділя – День Повітряних сил Збройних Сил України 5 серпня , понеділок – Міжнародний день світлофора

, понеділок – Міжнародний день світлофора 6 серпня , вівторок – Міжнародний день "Лікарі світу за мир"

, вівторок – Міжнародний день "Лікарі світу за мир" 7 серпня , середа – День професійного спікера

, середа – День професійного спікера 8 серпня , четвер – День військ зв'язку Збройних Сил України

, четвер – День військ зв'язку Збройних Сил України 9 серпня , п'ятниця – Міжнародний день корінних народів світу

, п'ятниця – Міжнародний день корінних народів світу 10 серпня , субота – День фізкультурника

, субота – День фізкультурника 11 серпня , неділя – День працівників ветеринарної медицини, День будівельника

, неділя – День працівників ветеринарної медицини, День будівельника 12 серпня , понеділок – Міжнародний день молоді

, понеділок – Міжнародний день молоді 13 серпня , вівторок – Всесвітній день шульги

, вівторок – Всесвітній день шульги 14 серпня , середа – День народження кориди в Португалії

, середа – День народження кориди в Португалії 15 серпня , четвер – День археолога

, четвер – День археолога 16 серпня , п'ятниця – День відродження Домініканської Республіки

, п'ятниця – День відродження Домініканської Республіки 17 серпня , субота – Всесвітній день безпритульних тварин

, субота – Всесвітній день безпритульних тварин 18 серпня , неділя – День ветеранів В'єтнаму – День Лонгтан в Австралії

, неділя – День ветеранів В'єтнаму – День Лонгтан в Австралії 19 серпня , понеділок – День пасічника

, понеділок – День пасічника 20 серпня , вівторок – Всесвітній день москітів

, вівторок – Всесвітній день москітів 21 серпня , середа – Всесвітній день Аватара

, середа – Всесвітній день Аватара 22 серпня , четвер – День пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків

, четвер – День пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків 23 серпня , п'ятниця – День Державного Прапора України

, п'ятниця – День Державного Прапора України 24 серпня , субота – День Незалежності України

, субота – День Незалежності України 25 серпня , неділя – День шахтаря

, неділя – День шахтаря 26 серпня , понеділок – День пам'яті священномученика Олександра Бергамського

, понеділок – День пам'яті священномученика Олександра Бергамського 27 серпня , вівторок – Всесвітній день прощення

, вівторок – Всесвітній день прощення 28 серпня , середа – День міста Тернопіль

, середа – День міста Тернопіль 29 серпня , четвер – Міжнародний день дій проти ядерних випробувань

, четвер – Міжнародний день дій проти ядерних випробувань 30 серпня , п'ятниця – Міжнародний день жертв насильницьких зникнень

, п'ятниця – Міжнародний день жертв насильницьких зникнень 31 серпня, субота – День авіації України, День далекобійника

на вихідних у серпні влаштуйте відпочинок на природі

Є багато варіантів, як відпочити під час затяжних вихідних:

Три дні вистачить для того, щоб організувати вікенд у Європі. Також можете мандрувати Україною.

Поїдьте у Карпати – природа, ліс, гори, крісельні дороги, катання на квадроциклах, баня, страви на вогні. Також можете це поєднати з ночівлею у наметі.

Заплануйте прогулянку містом, завітайте в гості до друзів чи родичів, підіть в музей чи театр тощо.

Насолоджуйтеся вихідними!

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