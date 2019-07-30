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Тести Подорожі

Вихідні у серпні 2019 в Україні: коли будуть офіційні державні свята

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Вихідні у серпні 2019 будуть на День Незалежності - фото 1
Вихідні у серпні 2019 будуть на День Незалежності

Серпень 2019 принесе додаткові вихідні дні, адже на цей місяць в Україні випадає офіційне державне свято – День Незалежності. До вашої уваги календар, де вказано, коли й скільки буде вихідних у серпні!

Вихідні дні в серпні 2019 передбачені в календарі свят на рік. Відповідно до нього, останнього місяця літа ми отримаємо 10 вихідних включно зі святковими днями й традиційними суботами-неділями. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.

Тут більше: Вихідні 2019 в Україні – календар усіх свят на рік

Додаткові вихідні ми отримаємо в другій половині серпня. Уже в суботу, 24 числа, в Україні відзначатимуть велике свято – День Незалежності. Традиційно це державне свято переноситься на понеділок, 26 серпня. Відтак, ми отримаємо триденний вікенд.

Календар вихідних у серпні
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* вихідні у серпні виділено червоним кольором

Усі державні та релігійні свята на серпень

  • 1 серпня, четвер – День інкасатора
  • 2 серпня, п'ятниця – ​День аеромобільних військ
  • 3 серпня, субота – День пам'яті преподобного Семена та пророка Єзекіля
  • 4 серпня, неділя – День Повітряних сил Збройних Сил України
  • 5 серпня, понеділок – Міжнародний день світлофора
  • 6 серпня, вівторок – Міжнародний день "Лікарі світу за мир"
  • 7 серпня, середа – День професійного спікера
  • 8 серпня, четвер – День військ зв'язку Збройних Сил України
  • 9 серпня, п'ятниця – Міжнародний день корінних народів світу
  • 10 серпня, субота – День фізкультурника
  • 11 серпня, неділя – День працівників ветеринарної медицини, День будівельника
  • 12 серпня, понеділок – Міжнародний день молоді
  • 13 серпня, вівторок – Всесвітній день шульги
  • 14 серпня, середа – День народження кориди в Португалії
  • 15 серпня, четвер – День археолога
  • 16 серпня, п'ятниця – День відродження Домініканської Республіки
  • 17 серпня, субота – Всесвітній день безпритульних тварин
  • 18 серпня, неділя – День ветеранів В'єтнаму – День Лонгтан в Австралії
  • 19 серпня, понеділок – День пасічника
  • 20 серпня, вівторок – Всесвітній день москітів
  • 21 серпня, середа – Всесвітній день Аватара
  • 22 серпня, четвер – День пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків
  • 23 серпня, п'ятниця – День Державного Прапора України
  • 24 серпня, субота – День Незалежності України
  • 25 серпня, неділя – День шахтаря
  • 26 серпня, понеділок – День пам'яті священномученика Олександра Бергамського
  • 27 серпня, вівторок – Всесвітній день прощення
  • 28 серпня, середа – День міста Тернопіль
  • 29 серпня, четвер – Міжнародний день дій проти ядерних випробувань
  • 30 серпня, п'ятниця – Міжнародний день жертв насильницьких зникнень
  • 31 серпня, субота – День авіації України, День далекобійника
Вихідні у серпні 2019 в Україні: коли будуть офіційні державні свята - фото 327508
на вихідних у серпні влаштуйте відпочинок на природі

Є багато варіантів, як відпочити під час затяжних вихідних:

  • Три дні вистачить для того, щоб організувати вікенд у Європі. Також можете мандрувати Україною.
  • Поїдьте у Карпати – природа, ліс, гори, крісельні дороги, катання на квадроциклах, баня, страви на вогні. Також можете це поєднати з ночівлею у наметі.
  • Заплануйте прогулянку містом, завітайте в гості до друзів чи родичів, підіть в музей чи театр тощо.
  • Насолоджуйтеся вихідними!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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