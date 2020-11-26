Вихідні у грудні 2020: коли й скільки буде вихідних цього місяця в Україні

коли будуть вихідні у грудні 2020 року

Додаткові державні вихідні у грудні 2020 з нагоди Різдва та Нового року передбачені! У грудні українці отримають усі традиційні вихідні суботи-неділі та додаткові державні вихідні. Дізнайтеся, скільки ж офіційних вихідних буде в Україні у грудні!

На грудень 2020 року передбачений додатковий вихідний день з нагоди Різдва – всі державні свята заздалегідь зафіксовані в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, цього зимового місяця українці отримають 9 вихідних, це разом з врахуванням усіх традиційних субот-неділь, державних та релігійних свят. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.

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Вихідні у грудні 2020

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні, щоб ви встигли спланувати свій час!

На українців чекає затяжний вікенд на Різдво – три дні вихідних, а саме 25, 26 та 27 грудня. Тобто 25 грудня, яке припадає на п'ятницю, буде додатковим вихідним. Також напередодні святкових днів будуть скорочені на 1 годину робочі будні: 24 та 31 грудня.

Календар вихідних на грудень 2020:

Грудень 2020 року ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* вихідні у грудні виділено червоним кольором

Зауважте, що у вихідні у всіх державних та офіційних установах – це неробочі дні та зустріч з громадянами не відбувається.

Усі державні та релігійні свята у грудні

1 грудня , вівторок – Всесвітній день боротьби зі СНІДом

, вівторок – Всесвітній день боротьби зі СНІДом 2 грудня , середа – Міжнародний день боротьби за скасування рабства

, середа – Міжнародний день боротьби за скасування рабства 3 грудня , четвер – Міжнародний День людей з інвалідністю

, четвер – Міжнародний День людей з інвалідністю 4 грудня , п'ятниця – День інформатики

, п'ятниця – День інформатики 5 грудня , субота – Всесвітній день волонтерів

, субота – Всесвітній день волонтерів 6 грудня , неділя – День Збройних Сил України

, неділя – День Збройних Сил України 7 грудня , понеділок – День місцевого самоврядування в Україні

, понеділок – День місцевого самоврядування в Україні 8 грудня , вівторок – Всесвітній день клімату

, вівторок – Всесвітній день клімату 9 грудня , середа – Міжнародний день боротьби з корупцією

, середа – Міжнародний день боротьби з корупцією 10 грудня , четвер – День прав людини

, четвер – День прав людини 11 грудня , п'ятниця – Міжнародний День Гір

, п'ятниця – Міжнародний День Гір 12 грудня , субота – День сухопутних військ України

, субота – День сухопутних військ України 13 грудня , неділя – День благодійності

, неділя – День благодійності 14 грудня , понеділок – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

, понеділок – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 15 грудня , вівторок – Міжнародний день чаю

, вівторок – Міжнародний день чаю 16 грудня , середа – День всього, що вкрито шоколадом

, середа – День всього, що вкрито шоколадом 17 грудня , четвер – День працівника державної виконавчої служби

, четвер – День працівника державної виконавчої служби 18 грудня , п'ятниця – Міжнародний день мігранта

, п'ятниця – Міжнародний день мігранта 19 грудня , субота – День святого Миколая

, субота – День святого Миколая 20 грудня , неділя – Міжнародний день солідарності людей

, неділя – Міжнародний день солідарності людей 21 грудня , понеділок – День народження кросворду

, понеділок – День народження кросворду 22 грудня , вівторок – День енергетика

, вівторок – День енергетика 23 грудня , середа – Всесвітній день сноуборду

, середа – Всесвітній день сноуборду 24 грудня , четвер – День працівників архівних установ України

, четвер – День працівників архівних установ України 25 грудня , п'ятниця – Різдво

, п'ятниця – Різдво 26 грудня , субота – День подарунків

, субота – День подарунків 27 грудня , неділя – День вирізання сніжинок

, неділя – День вирізання сніжинок 28 грудня , понеділок – День календаря

, понеділок – День календаря 29 грудня , вівторок – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України

, вівторок – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України 30 грудня , середа – Національний день бекону і День харчової соди в США

, середа – Національний день бекону і День харчової соди в США 31 грудня, четвер – Останній день року

Що робити на вихідних у грудні:

В Україні карантин триває до 31 грудня. Попри послаблення, ви повинні залишатися вдома, якщо немає нагальної потреби виходити кудись, та дотримуватися санітарних норм. Подорожі закордон та масові розваги поки що не для вас, адже це не найкращий час ходити на масові заходи. Є певні виключення, але вони діють з деякими обмеженнями.

Проте не варто сумувати, адже у вас є багато інших варіантів для дозвілля у грудні:

читати книги

дивитися фільми та серіали

спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок

готувати нові та цікаві страви

проходити освітні курси та майстер-класи

вчити іноземні мови онлайн

влаштувати прогулянку лісом

завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї

якщо у вас є машина чи мотоцикл, то можете подорожувати цілою Україну або лише своїм регіоном

ходити в музеї та на екскурсії просто неба

займатися рукоділлям

вирощувати зелень на підвіконні

зробити ремонт, перестановку меблів

влаштувати генеральне прибирання

слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

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