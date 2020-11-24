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День ангела у грудні 2020: календар іменин, кого вітати цього місяця
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Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у грудні, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з зимовими іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі свята у грудні.
Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті людини. Календар іменин допоможе при виборі імені дитині, також дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у грудні.
І ще: Привітання з Днем ангела: найкращі побажання українською на іменини
Усі Дні Ангела у грудні вказані за датами сучасного стилю.
Календар іменин на грудень 2020
|
Дата
|
Ім'я
|
1 грудня
|
Микола, Платон, Роман
|
2 грудня
|
Олександр, Валентин, Геннадій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Леонід, Михайло, Петро, Семен, Сергій, Тимофій, Федір, Яків
|
3 грудня
|
Олександр, Олексій, Анатолій, Ганна, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Макар, Микола, Тетяна
|
4 грудня
|
Олександр
|
5 грудня
|
Олексій, Опанас, Борис, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Павло, Петро, Сава, Федір
|
6 грудня
|
Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Макар
|
7 грудня
|
Олександр, Олексій, Григорій, Євген, Катерина, Іван, Марк, Михайло
|
8 грудня
|
Олександр, Андрій, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Семен, Ярослав
|
9 грудня
|
Василь, Георгій, Данило, Іван, Ілля, Михайло, Назар, Микола, Петро, Тихон, Юліан, Яків
|
10 грудня
|
Олексій, Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Роман, Сергій
|
11 грудня
|
Олексій, Андрій, Анна, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій
|
12 грудня
|
Валеріан, Данило, Денис, Іван, Микола, Сергій
|
13 грудня
|
Андрій, Іван, Ян
|
14 грудня
|
Антон, Дмитро
|
15 грудня
|
Андрій, Антоніна, Борис, Віра, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Маргарита, Марія, Матвій, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Степан, Тамара, Федір
|
16 грудня
|
Андрій, Гаврило, Георгій, Іван, Микола, Сава, Федір
|
17 грудня
|
Олександр, Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Геннадій, Дмитро, Катерина, Іван, Кіра, Микола, Юлія
|
18 грудня
|
Геннадій, Захар, Ілля, Сава, Сергій
|
19 грудня
|
Максим, Микола
|
20 грудня
|
Антон, Василь, Григорій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Никифор, Ніл, Павло, Петро, Сергій
|
21 грудня
|
Анфіса, Кирило
|
22 грудня
|
Олександр, Ганна, Василь, Володимир, Софрон, Степан
|
23 грудня
|
Олександр, Олександра, Олексій, Анатолій, Ангеліна, Анна, Григорій, Євген, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Степан, Тетяна
|
24 грудня
|
Данило, Іван, Лука, Микола, Петро
|
25 грудня
|
Олександр
|
26 грудня
|
Олександр, Олексій, Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Євген, Омелян, Іван, Микола, Яків
|
27 грудня
|
Микола, Филимон
|
28 грудня
|
Олександр, Василь, Іларіон, Іона, Павло, Степан, Сусанна, Трифон
|
29 грудня
|
Олександр, Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Микола, Павло, Петро, Семен, Софія
|
30 грудня
|
Олександр, Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Петро, Сергій, Степан
|
31 грудня
|
Віра, Віктор, Володимир, Зоя, Іван, Ілля, Марк, Михайло, Микола, Семен, Сергій
Картинки з Днем ангела
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