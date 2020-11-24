День ангела у грудні 2020: календар іменин, кого вітати цього місяця

Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у грудні, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з зимовими іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі свята у грудні.

Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті людини. Календар іменин допоможе при виборі імені дитині, також дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у грудні.

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Усі Дні Ангела у грудні вказані за датами сучасного стилю.

Календар іменин на грудень 2020

Дата Ім'я 1 грудня Микола, Платон, Роман 2 грудня Олександр, Валентин, Геннадій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Леонід, Михайло, Петро, Семен, Сергій, Тимофій, Федір, Яків 3 грудня Олександр, Олексій, Анатолій, Ганна, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Макар, Микола, Тетяна 4 грудня Олександр 5 грудня Олексій, Опанас, Борис, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Павло, Петро, ​​Сава, Федір 6 грудня Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Макар 7 грудня Олександр, Олексій, Григорій, Євген, Катерина, Іван, Марк, Михайло 8 грудня Олександр, Андрій, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, ​​Семен, Ярослав 9 грудня Василь, Георгій, Данило, Іван, Ілля, Михайло, Назар, Микола, Петро, ​​Тихон, Юліан, Яків 10 грудня Олексій, Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Роман, Сергій 11 грудня Олексій, Андрій, Анна, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, ​​Сергій, Степан, Тимофій 12 грудня Валеріан, Данило, Денис, Іван, Микола, Сергій 13 грудня Андрій, Іван, Ян 14 грудня Антон, Дмитро 15 грудня Андрій, Антоніна, Борис, Віра, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Маргарита, Марія, Матвій, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Степан, Тамара, Федір 16 грудня Андрій, Гаврило, Георгій, Іван, Микола, Сава, Федір 17 грудня Олександр, Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Геннадій, Дмитро, Катерина, Іван, Кіра, Микола, Юлія 18 грудня Геннадій, Захар, Ілля, Сава, Сергій 19 грудня Максим, Микола 20 грудня Антон, Василь, Григорій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Никифор, Ніл, Павло, Петро, ​​Сергій 21 грудня Анфіса, Кирило 22 грудня Олександр, Ганна, Василь, Володимир, Софрон, Степан 23 грудня Олександр, Олександра, Олексій, Анатолій, Ангеліна, Анна, Григорій, Євген, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, ​​Сергій, Степан, Тетяна 24 грудня Данило, Іван, Лука, Микола, Петро 25 грудня Олександр 26 грудня Олександр, Олексій, Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Євген, Омелян, Іван, Микола, Яків 27 грудня Микола, Филимон 28 грудня Олександр, Василь, Іларіон, Іона, Павло, Степан, Сусанна, Трифон 29 грудня Олександр, Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Микола, Павло, Петро, ​​Семен, Софія 30 грудня Олександр, Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Петро, ​​Сергій, Степан 31 грудня Віра, Віктор, Володимир, Зоя, Іван, Ілля, Марк, Михайло, Микола, Семен, Сергій

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