Вихідні на Католицьке Різдво 2020 в Україні – календар на різдвяні свята

На Католицьке Різдво 2020 українців чекають додаткові вихідні, адже віднедавна це свято стало державним. Дізнайтеся, скільки ми будемо відпочивати з нагоди великого релігійного празника у грудні 2020.

Наприкінці 2017 року Кабмін затвердив постанову, згідно з якою в календарі свят України з'явився ще один державний вихідний – католицьке Різдво. Це свято християни західного обряду відзначають за старим стилем (тобто за григоріанським календарем) 25 грудня.

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Православне Різдво насправді також припадає на таку ж дату, однак віряни східного обряду послуговуються Юліанським календарем, де 7 січня – це 25 грудня за старим стилем. Лише кілька років тому два свята в Україні зрівняли за значенням, а католицьке Різдво також стало офіційним вихідним.

У 2020 році це свято припадає на п'ятницю, тож у переддень 24 грудня (четвер) робочий день буде скорочений на одну годину. У цей день католики та протестанти відзначають Святвечір. Саме Різдво святкують 25 грудня і цей день буде вихідним. Оскільки далі будуть субота і неділя, загалом на католицькі різдвяні свята ми отримаємо затяжний вікенд з 25 по 27 число.

СВЯТА В ГРУДНІ 2020 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* вихідні на католицьке Різдво 2020 виділено зеленим кольором

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